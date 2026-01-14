“Lamentable” e “implica ponerse al lado de Trump”: Hertz critica a Boric por calificar a Castro de “dictador”

La diputada del PC, Carmen Hertz, se refirió a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en Tolerancia Cero de CNN Chile sobre la figura de Fidel Castro: “Qué declaraciones tan lamentables, además de falsas”.

La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, se refirió a los lineamientos que entregó el Presidente Gabriel Boric en materia de política exterior.

“Qué declaraciones tan lamentables, además de falsas, del mandatario en un medio televisivo, calificando a Cuba de ‘dictadura’ y a Fidel de ‘dictador’, sin una palabra acerca del bloqueo absolutamente ilegal y abominable de más de 60 años. Ignorar esta realidad y hacer calificaciones tan alegremente, en los hechos, implica ponerse al lado de Donald Trump”, comentó a través de X.

Qué declaraciones tan lamentables, además de falsas del presidente @GabrielBoric en un medio televisivo, calificando a Cuba, de “ dictadura “ y a Fidel “ dictador “, sin una palabra acerca del bloqueo absolutamente ilegal y abominable de más de 60 años, ignorar esta realidad y… — Carmen Hertz (@carmen_hertz) January 14, 2026

En esa línea, remarcó que estos dichos se dan en un contexto en que Estados Unidos ha mostrado “amenazas de intervención a Cuba”.

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric?

Consultado por la periodista Mónica Rincón, en una edición especial de Tolerancia Cero de CNN Chile, sobre si Fidel Castro era un dictador, respondió: “evidentemente”.

#ToleranciaCero | Presidente Gabriel Boric: “Cuba es una dictadura. Fidel Castro evidentemente fue un dictador” EN VIVO https://t.co/11oveq2Xlp pic.twitter.com/nnlhqPClkO — CNN Chile (@CNNChile) January 14, 2026

Mira aquí la entrevista completa