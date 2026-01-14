“Lamentable” e “implica ponerse al lado de Trump”: Hertz critica a Boric por calificar a Castro de “dictador”
14.01.2026 / 15:55
La diputada del PC, Carmen Hertz, se refirió a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en Tolerancia Cero de CNN Chile sobre la figura de Fidel Castro: “Qué declaraciones tan lamentables, además de falsas”.
La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, se refirió a los lineamientos que entregó el Presidente Gabriel Boric en materia de política exterior.
“Qué declaraciones tan lamentables, además de falsas, del mandatario en un medio televisivo, calificando a Cuba de ‘dictadura’ y a Fidel de ‘dictador’, sin una palabra acerca del bloqueo absolutamente ilegal y abominable de más de 60 años. Ignorar esta realidad y hacer calificaciones tan alegremente, en los hechos, implica ponerse al lado de Donald Trump”, comentó a través de X.
