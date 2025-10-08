Lagos Weber a Kast sobre contrataciones de funcionarios públicos: “¿Qué antecedentes tiene para cuestionar la Dipres?”

Ricardo Lagos Weber, vocero del comando de Jeannette Jara, comentó en CNN Chile los cuestionamientos que realizó el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre los números entregados por la Dipres respecto a la cantidad de funcionarios públicos contratados durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

Ricardo Lagos Weber, senador del Partido por la Democracia (PPD) y vocero del comando de Jeannette Jara, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la controversia generada por los dichos del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre la cantidad de funcionarios públicos contratados durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

Respecto de la propuesta de Kast de realizar una auditoría para cuantificar a los trabajadores estatales, Lagos Weber comentó que, a nivel general, los jefes de Estado tienen la facultad de llevar a cabo iniciativas de este tipo, ya que existen organismos como la Contraloría General de la República (CGR) y otras entidades que pueden intervenir. Sin embargo, cuestionó que el republicano haya puesto en duda los datos entregados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda.

“Venir a ensuciar, a enlodar de esa forma es propio de aquellos aspirantes a la política, cuya manera de subir es ensuciando. ¿Qué antecedentes tiene para decir que se miente en la Dipres?”, subrayó el vocero.

¿Qué dijo José Antonio Kast?

La carta presidencial del Partido Republicano comentó en T13 Radio la presunta contratación de 100 mil nuevos funcionarios públicos. Desde su perspectiva, el Gobierno desconoce las cifras, por lo que, en su eventual mandato, propuso realizar una “auditoría total” para determinar la cantidad real de trabajadores estatales.

“Esta es una consulta que uno le puede hacer a la Dipres, al Ministerio de Hacienda. Ayer también escuché al Ministerio de Economía, que dice que son solo 7.000. ¿Alguien le cree al Ministerio de Hacienda que solo en este Gobierno aumentaron 7.000 funcionarios? Yo no le creo. Pero vamos a llegar al gobierno a hacerles una auditoría. Y vamos a ir escritorio por escritorio”, remarcó.

Según información de la Dipres, actualmente habría cerca de 425.911 funcionarios contratados por el gobierno central. Sin embargo, Kast enfatizó sobre estos datos: “La Dipres puede decir lo que quiera. De hecho, es la mejor Dipres de la historia de Chile según el exministro Marcel, pero nunca pudieron cuadrar un presupuesto, nunca supieron cuánto dinero le iba a entrar. Y lo que sí está claro es que iban a gastar más de lo que tenían. Por lo tanto, ellos hoy día deberían dar explicaciones de por qué tienen el Estado en este estado de calamidad fiscal”.