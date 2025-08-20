“Tiene posiciones más categóricas”: Sutil contradice dichos de Kast sobre el Congreso y confía en que Matthei remontará

En conversación con CNN Chile, el empresario y encargado estratégico del comando destacó la capacidad de Matthei para convocar y gestionar, y aseguró que su experiencia como exministra y parlamentaria la posiciona como una opción sólida para liderar Chile en un momento clave.

El empresario Juan Sutil, actual encargado estratégico del comando presidencial de Evelyn Matthei, abordó este miércoles el escenario político de cara a las elecciones de 2025, marcando diferencias con José Antonio Kast y cuestionando duramente la candidatura de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

En conversación con Hoy Es Noticia, Sutil aseguró que la carta del oficialismo ha mostrado una tendencia a la baja en las encuestas.

“La candidatura de Jara se ha ido desinflando, situándose en el rango de un 24%”, afirmó y agregó que su figura representa una ideología que “fracasó en el mundo”.

“No hay país comunista que no haya repartido pobreza, hambruna, desesperanza y temor”, sentenció Sutil, quien también puso en duda la supuesta cercanía de Jara con la socialdemocracia.

“No parece muy veraz que Jara represente a la socialdemocracia“, aseguró.

Críticas a Kast y defensa del Congreso

El exlíder de la CPC también se refirió a los recientes dichos del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien afirmó que el Congreso no es “tan relevante como se piensa”.

Una declaración que generó amplias críticas desde distintos sectores, incluyendo el entorno de Matthei.

“Kast es duro. No creo que sea correcto lo que dijo, porque el Congreso y el Poder Legislativo son importantes en Chile“, señaló Sutil, advirtiendo que gobernar por decreto “se agota” y que el país requiere acuerdos para avanzar en reformas profundas.

“José Antonio Kast tiene posiciones mucho más categóricas, que quizás no podrá convocar acuerdos”, agregó, marcando un contraste con la capacidad de diálogo que —a su juicio— representa la candidatura de Evelyn Matthei.

“El Congreso es tan importante, que el 62% lo salimos a defender en el rechazo“, dijo en referencia al plebiscito constitucional de 2022, cuando el electorado rechazó la propuesta de nueva Constitución impulsada por la Convención.

La esperanza en Matthei

Sutil mostró confianza en la opción de Matthei como una figura capaz de generar consensos y liderar un gobierno con gobernabilidad: “Evelyn tiene la capacidad de convocar, de gestionar, porque fue una buena diputada, senadora y excelente ministra”, sostuvo.

Recordó, además, que durante su gestión en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Matthei logró impulsar la creación de un millón de empleos, lo que —según Sutil— demuestra su experiencia y capacidad ejecutiva.

“Cuando Matthei recorre las calles es una cosa impresionante. Y pienso que ese voto va a estar presente al final de esta carrera”, puntualizó.