Juan Pardo afirma que si Kast llega al poder, “el Partido Republicano tiene que cuidarse mucho de su pulsión autoritaria”

El director de Feedback Research analizó los resultados que dejó la primera vuelta presidencial y también la parlamentaria, que con fuerzas equilibradas se vuelve fundamental con quien sea que llegue a La Moneda.

La primera vuelta presidencial vivida el 16 de noviembre pasado dejaron como ganadores casi anticipados a Jeannette Jara y a José Antonio Kast. Esto, pues desde mediados de año que las distintas encuestas de opinión preveían este resultado.

Sin embargo, en algunos otros casos estos estudios no supieron reflejar el respaldo ciudadano a otras candidaturas, como la de Franco Parisi, quien resultó tercero con casi un 20% de las preferencias.

Sobre esto y el panorama electoral en general hablamos en Influyentes con Juan Pardo, sociólogo, experto en opinión pública y director de la encuesta Feedback.

En primer lugar Pardo reconoce las dificultades de las encuestadoras para reflejar el voto de quienes habitan en localidades pequeñas o alejadas de las principales urbes, lo que a su juicio sucedió en el caso de Parisi.

“Es probable que una porción importante del electorado haya tomado una decisión de último minuto. De hecho, si uno piensa en las encuestas los últimos quince días antes de las elecciones, había varias que predecían un mucho mejor desempeño de Johannes Kaiser”, comentó.

En ese sentido, el voto más joven, agrega, habría tomado su decisión final ad portas de sufragar. Pero Pardo no descarta que en el segmento de los despolitizados también hayan reevaluado su voto a medida que se acercaba la fecha de votación.

“La votación de Parisi a mí me parece un muy buen indicador en el sentido de que una porción importante del electorado este electorado más despolitizado, se haya alejado de los extremos políticos. Porque Parisi de alguna manera representaba un centro más despolitizado. Representaba una opción más despolitizada, menos ideológica. Ese 20% no es gratuito, es producto de que la gente no se vio reflejada en las otras candidaturas”, añadió el director de Feedback.

En esto coincide con distintos análisis que posicionan al votante de Parisi como gente “contraria a” y no “a favor de”.

Elecciones parlamentarias

Otro de los puntos que llamó la atención, continúa Pardo, tiene que ver con la cantidad de votos nulos y blancos en la elección de diputados, que alcanza un 20,02%: es decir, uno de cada cinco votantes en la elección de diputados “o no sabía cuál era su candidato o no le importaba”.

Por otro lado, la victoria arrolladora que se prevía para la actual oposición no fue tal, quedando las fuerzas en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados relativamente equilibradas.

Por lo mismo, Juan Pardo prevé que los votos del Partido de la Gente en la Cámara Baja actúen como bisagra entre lo propuesto por el gobierno y las pretenciones de sus propios militantes.

Rol de Chile Vamos en eventual gobierno de Kast

Como una “humillante derrota” calificó Pardo lo ocurrido con Evelyn Matthei, quien resultó quinta con 12,5% de los votos, lo que deja a su bloque, Chile Vamos, como una fuerza debilitada desde ese punto de vista. Sin ir más lejos, desde sus propios partidos varios ya han comentado que con esto se presencia el término de la coalición.

Entre los factores que, bajo su perspectiva, influyeron en cómo resultó Matthei está su campaña “errática”, con giros al centro que luego eran borrados con mayor dureza al acercarse a la posición de Kast.

Con este escenario, Chile Vamos se plegó inmediatamente con la candidatura de Kast la misma noche de domingo. ¿Cómo podrían beneficiarse mutuamente? “Una de las deficiencias que se prevía en la candidatura de José Antonio Kast era su incapacidad para poder demostrar equipos sólidos y ese es un factor que sí puede aportar Chile Vamos”.

“El Partido Republicano tiene que cuidarse mucho de su pulsión autoritaria. La ideología del Partido Republicano no siempre va a calzar con el ritmo del Estado”, agregó Pardo.