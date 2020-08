Durante esta jornada, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez dio un ultimátum al gobierno para la pronta aprobación de proyectos de Ley que protejan a los camioneros de los ataques incendiarios.

De no cumplirse dicha petición, el gremio anunció una movilización nacional a partir de este jueves a las 00:00 horas.

Bajo la misma línea, José Villagrán, presidente de la Confederación de Camioneros del Sur (Fedesur), expresó que en tal paralización “no van a trasladar ningún producto, ni uno, ni los remedios, ni el combustible, ni los abarrotes, nada”.

Sin embargo, y en conversación con CNN Chile, Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), explicó que su organización no ha convocado a ninguna manifestación.

“La confederación no ha llamado a ningún tipo de movilización de paro, porque estamos en una situación de catástrofe”, expresó.

A pesar de aquello, criticó el actuar del gobierno por no encontrar a los responsables de estos ataques.

“Las críticas que les hemos hecho a este gobierno, como a otros, es que cómo de 20 atentados que hay hasta hoy día no se ha detenido a nadie”, señaló y agregó “los servicios de inteligencia no funcionan. No sé si son marcianos que atacan un camión y desaparecen”.

“Esto es un fracaso que han tenido los sistemas policiales y la Fiscalía“, subrayó.

También cuestionó lo dicho por los otros dirigentes del gremio.”Que anuncien que no va a haber arroz ni azúcar ni medicamentos, yo creo que eso es peor porque (…) nosotros los camioneros no estamos en ese juego”, dijo.

“Los dirigentes nacionales tenemos que ayudar a la gente (…) nosotros no vamos a desabastecer el país, no estamos en esa jugarreta”, afirmó.

En ese sentido, manifestó que “no es el camino que tenemos que seguir” y apuntó a la responsabilidad del gobierno y las autoridades frente al tema.

“Yo creo que eso es un tema del gobierno, de las policías y del Poder Judicial”, declaró y agregó “tenemos que conversar y dialogar. El gobierno ha abierto las puertas pero (…) tiene que hacer algo distinto, porque esta inquietud no está solamente en el sector nuestro”, agregó.

Finalmente, llamó a no crear pánico en la comunidad y señaló que que de haber un paro, todos los gremios deben colaborar.

“Nosotros hemos dicho, si para solucionar el problema de La Araucanía hay que hacer un paro, vamos al paro, pero que vayan los agricultores, los comerciantes, paremos todos. Pero nosotros no somos los patrones del barrio”, expresó.

“Los dirigentes tienen que asumir su responsabilidad. El gobierno tendrá que usar las herramientas, pero no podemos crear pánico con todos los problemas que tenemos”, cerró.

