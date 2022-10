En conversación con CNN Chile, el senador José Miguel Insulza manifestó que “me gusta que el presidente Boric hable espontáneamente y que lo haga sin papeles, y si de pronto se excede o se equivoca, me preocupa menos eso a que lea una declaración que algún otro escribió”. Por otro lado, aseveró que “el presidente inició la ruptura del octubrismo cuando firmó el acuerdo del 15 de noviembre” y añadió que “esto del octubrismo es un poquito exagerado, porque cuando uno habla de octubre recuerda la Revolución Rusa y esto no fue una revolución, fue un estallido que no tuvo un color político demasiado claro”.