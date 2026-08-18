Senapred ordena evacuar sectores de Iquique por amenaza de aluvión: Revisa las zonas afectadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este martes evacuar sectores de la comuna de Iquique por peligro de aluvión, a causa de las intensas lluvias que afectan a la zona.

El llamado es a evacuar los sectores de Zofri Barrio Industrial y Marinero Desconocido, en la Región de Tarapacá. Asimismo, la entidad informó que se activó la mensajería de alerta SAE para acelerar el proceso ante los estragos causados por las precipitaciones en el norte.

Desde Senapred instruyeron mantener la calma y enfatizaron la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Además, recordaron que es fundamental considerar a las mascotas del hogar y sus necesidades durante la evacuación.

¡ATENCIÓN!

Por peligro de aluvión se solicita EVACUAR sectores ZOFRI Barrio Industrial y Marinero Desconocido en la comuna de #Iquique, Región de Tarapacá.

Para reforzar los procesos de evacuación #SENAPRED activó Mensajería #SAE.

Mantén la calma y sigue las… pic.twitter.com/DqDece9Doz — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

Cabe recordar que, durante las últimas horas, también se emitieron otras dos alertas en la región por riesgo de aluvión en los sectores del Complejo Aduanero El Loa, Chanavaya, Caleta San Marcos y Río Seco.

¡ATENCIÓN!

Por peligro de aluvión se solicita EVACUAR sectores Complejo Aduanero El Loa y Chanavaya en la comuna de #Iquique, Región de Tarapacá.

Para reforzar el proceso de evacuación #SENAPRED activó Mensajería #SAE.

Mantén la calma y sigue las indicaciones de las… pic.twitter.com/p0LIasc9OG — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026