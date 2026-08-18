Wall Street cierra en rojo y Nasdaq lidera las pérdidas con caída de 1,33%

Wall Street cerró este martes en terreno negativo, con el Nasdaq Composite liderando las pérdidas entre los principales índices.

El Dow Jones Industrial Average bajó 0,22% hasta 53.343,40 puntos, el S&P 500 retrocedió 0,69% a 7.691,76 puntos, mientras que el Nasdaq Composite fue el más golpeado de la jornada, con una caída de 1,33% hasta 26.289,71 puntos.

La jornada estuvo marcada por la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no mantenía diálogo con ese país y que tampoco había ninguno programado, un día después de que venciera el plazo de 60 días de tregua acordado entre ambos países.

Ese escenario de mayor incertidumbre geopolítica se tradujo en un alza sostenida del petróleo, con el crudo Brent subiendo 0,22% hasta US$ 91,07 por barril y el WTI avanzando 0,72% hasta US$ 85,11 por barril, presionando al alza los costos energéticos y afectando el ánimo de los inversionistas en Wall Street.

Semiconductores lideran las caídas: Micron, Sandisk y AMD entre los más golpeados

El retroceso del NASDAQ estuvo lastrado principalmente por el desplome de las acciones ligadas a semiconductores y memorias. Micron Technology fue una de las más afectadas, con una caída de 7,02%, mientras que Sandisk retrocedió 9,01%, Nebius Group 7,60% y Marvell Technology 7,82%.

Entre las acciones de mayor capitalización, NVIDIA retrocedió 2,34% hasta US$ 219,74, mientras que Advanced Micro Devices (AMD) cayó 4,27% hasta US$ 484,39 e Intel bajó 6,58% hasta US$ 96,69.

Meta Platforms también se sumó a las pérdidas, con una caída de 4,45% hasta US$ 543,67. En contraste, Apple avanzó 1,45% hasta US$ 310,03 y Microsoft subió 0,27% hasta US$ 481,63, mientras que Alphabet se mantuvo prácticamente estable en sus dos clases de acciones.

El retroceso en la renta variable coincidió con una baja en la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 30 años, que cerró en 5,284%, con una caída de 0,49% respecto de la jornada anterior.