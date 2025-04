José De Gregorio, expresidente del Banco Central, por aranceles de Trump: “Tenemos evidencia del daño que está haciendo”

El exministro de Estado profundizó en CNN Chile sobre las repercusiones que están provocando y podrían generar los aranceles impulsados por Donald Trump. Además, se refirió a la reunión encabezada por el jefe de la billetera fiscal para abordar esta materia.

José De Gregorio, expresidente del Banco Central, profundizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre la reunión encabezada por el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, en la que participó junto a otras exautoridades para analizar la coyuntura económica tras los cambios en los anuncios de Donald Trump respecto a los aranceles.

Sobre el primer punto, señaló que en general existe bastante acuerdo en el análisis de lo que está ocurriendo, en cuanto a que estamos frente a un “shock deflacionario”, es decir, uno “que tiende a reducir la inflación y a reducir la actividad económica. ¿Por qué? Porque el comercio está trancado, ¿no es cierto? Porque la incertidumbre reduce la inversión, reduce la actividad económica, y al mismo tiempo nosotros hemos visto cómo ha caído la bolsa. Si bien se recupera un poco, todavía está bastante débil. Por lo tanto, todos los indicadores —el dólar se deprecia— señalarían que los precios van a ir algo a la baja. Nosotros lo hemos visto ya con el precio del petróleo, y por otra parte, también la actividad va a ir a la baja”.

Por tanto, remarcó que estamos en un momento de debilidad económica, pero que Chile tiene capacidad de reacción ante una crisis financiera internacional y de conducción respecto a la política monetaria y fiscal. “Con un sistema financiero tremendamente sólido que puede capear temporales bastante graves y extremos como los que hemos vivido. De manera que yo diría, desde el punto de vista macro, es una economía que está relativamente en buen pie. No nos vamos a aislar de lo que está pasando: probablemente terminemos creciendo menos si el mundo crece menos, si China crece menos, ¿no es cierto? Nos va a afectar, pero la economía va a poder sobrellevar estos momentos”.

“Evidencia concreta del daño que está haciendo”

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre cuál debería ser la recomendación para dialogar con Estados Unidos, el economista destacó la importancia de revisar el Tratado de Libre Comercio: “el cual tiene algunas cláusulas que permitirían que los países, en algún momento, suban aranceles. Pero obviamente es algo que tienen que conversar, tienen que decir, y Chile debiera participar activamente en decir: bueno, ¿qué cosas estamos incumpliendo para que ustedes nos pongan este tipo de aranceles? La verdad es que tampoco tenemos la fuerza, ni tampoco corresponde, a una economía pequeña como la nuestra tratar de hacer una cosa de retaliación. Solo nos perjudicaría a nosotros, porque al final no tenemos la influencia ni el poder”.

Asimismo, subrayó que esta es la primera crisis económica que puede ser provocada por un grupo pequeño y generar repercusiones a nivel mundial. “Esto no es una discusión intelectual donde uno va a decir: ‘oye, mira, no, parece que no, de acuerdo a la evidencia’. Yo creo que lo que tenemos nosotros hoy día es evidencia concreta del daño que está haciendo. Y eso es lo que yo creo que, al final, debiera hacer que las autoridades de Estados Unidos recapaciten y reconozcan… o sea, sin reconocer —nunca van a reconocer—, pero traten de cambiar el rumbo, porque están haciendo mucho daño a su propia población y al mundo entero”.

“Esto no es una cosa que va a poder durar para siempre. El mundo está, produce, se ha organizado de una manera que es inconsistente con lo que se está haciendo. Por lo tanto, eso las propias autoridades van a tener que revertirlo. ¿Qué es lo que queda? Quedan heridas grandes”, precisó. Y concluyó que perdurará por mucho tiempo una vulnerabilidad económica, donde una persona puede hacer cambios de manera arbitraria, con efectos en la credibilidad futura de Estados Unidos.