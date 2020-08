Este domingo, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano conversó con CNN Chile sobre la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien presidía la comisión que dejó en libertad a Hugo Bustamante; la situación del machi Celestino Córdova; y la posición del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en las encuestas.

El ex parlamentario indicó que respalda la acción judicial contra Donoso y estableció que habría que ampliarla a los demás jueces de la comisión. “Los cinco tienen una responsabilidad”, sentenció.

Consultado por haber votado a favor de la reforma de 2012, en que se cambió organismo que tenía la facultad de decidir las concesiones de libertad condicional, pero no se modificó la cantidad de años que debía pasar el reo antes de solicitar el beneficio, Kast aseguró que no se siente responsable.

“Cuando se tomó esa decisión, se creía que los jueces tenían el criterio para otorgar el beneficio. El Poder Judicial, en algunos casos, da vergüenza, porque figura un sistema garantista que siempre va por el delincuente y no por la víctima”, expresó.

“Soy partidario del cumplimiento de la pena de presidio perpetuo efectivo y en 2012 le entregué ciertas facultades a los jueces. Todos podríamos haber hecho algo distinto”, agregó.

En tanto, sobre la votación del proyecto en 2019, afirmó que la derecha votó en contra porque era una arbitrariedad por parte del gobierno no haber incluido a los reos condenados por cometer crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, en cuanto a las negociaciones del machi Celestino Córdova con el gobierno, el ex diputado dijo que no negociaría jamás con él. “Haría que cumpla su condena, porque estamos frente un es un asesino que mató y quemó a dos personas, a quienes no les dio ninguna oportunidad de reivindicarse. Al igual que otras personas, que son también de religiones, la católica, la musulmana, la judía, tendrá que practicar su religión dentro de la cárcel. Yo habría impugnado el convenio de la OIT”, puntualizó.

También se refirió a la posición del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en las encuestas, en donde figura como una de las cartas presidenciales.

En ese sentido, condenó el liderazgo “populista” del jefe comunal. “Cuando están todos los recursos y se plantean soluciones que no son realizables por otros municipios y él lo plantea como que se puede implementar en todo Chile, eso es populismo. Eso no es así y hay que hablar con la verdad”, criticó.

“Lavín marca más que yo en las encuestas porque todos los matinales lo invitan todos los días. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad”, complementó.

De igual manera, tuvo palabras para la que podría ser una eventual segunda vuelta entre Lavín y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien ya manifestó su disposición a ser candidato. “Si Lavín pasa a segunda vuelta con Jadue, va a perder”, dijo.

“Aquí hay una colusión clara entre Jadue y Lavín, que quieren ir a la reelección de alcaldes para utilizar los recursos públicos e ir a las elecciones presidenciales. Me parece inmoral, igual que el plebiscito de la muerte”, acusó.

Asimismo, explicó que aunque jamás votaría por un comunista, le costaría mucho votar por Joaquín Lavín. “Dependería de cómo lleva adelante su programa de gobierno, aunque el voto nulo también es una opción”, declaró.

En esa línea, expuso que en el pasado votó por un mandatario que según él, no ha cumplido sus promesas de campaña, pero que no se arrepiente de haberlo hecho. Se trata del presidente Sebastián Piñera, quien “no ha sido capaz de plantear sus propuestas personalmente”.

“Yo soy patriota. Guillier nos habría llevado a un desastre. Ya nos habrían destruido como país. Espero que Piñera reaccione y escucha lo que le decimos y que no haga el plebiscito”, cerró.