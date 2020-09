Representantes de las bancadas de diputados de la oposición confirmaron que se llevará a cabo la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, originalmente nacida por su actuar durante el paro de los camioneros pero que también ha incluido el actuar de Carabineros en las protestas.

Jorge Burgos, ex ministro de la cartera, indicó que “desde un punto de vista político, el gobierno, y particularmente el gobierno interior, gobernaciones, intendencias, no manejó bien el paro ilegal de un sector importante de los camioneros de Chile“.

En ese sentido, el ex secretario de Estado aseguró que la administración de Sebastián Piñera no previó que la paralización fuera a durar el tiempo que duró, ni tampoco que se concretaran cortes en el abastecimiento.

Sin embargo, para Burgos “no hay méritos para ejercer una acción de acusación constitucional“, principalmente en lo que se refiere a la no invocación de la Ley de Seguridad del Estado. “Hay una mala gestión, pero las malas gestiones no son motivo de acusaciones constitucionales”, agregó.

Por otro lado, si bien asume que “si se arrastra mucho el conflicto la habría aplicado”, recuerda que en los dos paros que enfrentó como ministro del Interior no invocó dicha ley.

Presidenciables en la centroizquierda

Por otro lado, Burgos se refirió a los nombres que prematuramente comienzan a surgir de cara a una nueva elección presidencial, particularmente sobre uno que suena en la oposición: Daniel Jadue.

Sobre el actual alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista Burgos señaló que si quisiera ser candidato debiera hacerlo en representación de su colectividad y “la ultraizquierda”. “No debiera ser el candidato de la centroizquierda reformista, gradualista. Nosotros debiéramos enfrentar tanto a Lavín como a Jadue”, dijo el ex ministro.

“Debieran tener una primaria en que participe Jadue, el o la candidata del Frente Amplio. (…) El PC y la ultra izquierda debieran presentar su candidato después de una primaria y mostrar las cartas del Chile que quieren, uno más parecido a otros gobiernos sudamericanos, (…) más parecidos al kirchnerismo: Estado interviniente, mucho gasto público sin fundamentos, la tesis del crecimiento en tercer lugar”, añadió.