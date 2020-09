El ex candidato presidencial, Jorge Arrate, analizó el escenario que se vive en este momento de cara al plebiscito del 25 de octubre, en el marco de la crisis sanitaria que vive nuestro país por la pandemia.

En conversación con CNN Chile, el otrora ministro dijo que “la preocupación que yo tengo es por el manejo sanitario que se está haciendo. Ha habido mucho desorden en el gobierno, mucho ir y venir hacia adelante y hacia atrás. Todo este espectáculo que hemos visto, con los cambios de normas con respecto a los días 16, 17 y 18 de septiembre”.

“Eso me ha inquietado, debo decirlo sinceramente, porque creo que tenemos que prevenir que no se produzca un rebrote, con una situación sanitaria complicada. Los ciudadanos tenemos en nuestras manos el contribuir a eso y yo creo que todos los que estamos por el Apruebo vamos a tratar de hacer todo lo posible para que el virus no siga circulando a la velocidad que lo está haciendo”, agregó.

En relación a la votación para definir la posibilidad de redactar una nueva Constitución, Arrate afirmó que “yo estoy muy contento que esta vieja idea de la Asamblea Constituyente haya finalmente tomado una forma específica, que abre un camino para abrir un nuevo ciclo en la vida de Chile, para terminar de ‘despinochetizar’ las instituciones del país que todavía están infectadas con el virus del pinochetismo. Creo que se abre una gran oportunidad y espero que los chilenos sepamos aprovecharla”.

Sobre las críticas al proceso por la excesiva participación que tendrían los partidos políticos, el ex secetario de Estado de Salvador Allende aseguró que “yo no quisiera ver en las próximas semanas a los partidos parapetados detrás de sus timbres. Porque lo del 18 de octubre, todos lo sabemos, fue un movimiento heterogéneo donde convergieron distintas vertientes y distintas causas en un solo gran movimiento que nunca antes habíamos visto en la historia de Chile”.

“Y los partidos tienen que darse cuenta, con todo el respeto que yo tengo con la idea de los partidos políticos como base de la democracia, que pasan por un momento en que están muy disociados de la confianza ciudadana. Por lo tanto, lo que yo espero es que los partidos saquen bien sus cuentas y habiliten la posibilidad de que dirigentes de base, dirigentes populares, vecinales, culturales, sociales y de distintos movimientos y organizaciones, no necesariamente de ese partido, puedan ser candidatos en las listas. Porque si pretenden ir como independientes la tienen muy difícil en este momento”, apuntó.

Al ser consultado por si ha pensado en ser candidato a una eventual Convención Constituyente, Arrate reveló que “yo personalmente lo he pensado, porque hay quienes me lo han planteado. Estoy muy halagado y agradecido, pero no está en mis planes ni aspiraciones y no voy a ser candidato a constituyente. Todo lo que estoy argumentando es precisamente porque no tengo un interés personal, porque no voy a ser candidato a constituyente. Porque además el aporte que uno puede hacer, también lo puede hacer desde afuera”.