En dos semanas más, Joaquín Lavín comenzará, en solitario, una campaña por el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.

El alcalde de Las Condes prometió una franja a través de las redes sociales luego de quedar fuera de la propaganda televisiva oficial de su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI).

“Vientos de cambio por un nuevo país”, decía la propaganda de Lavín cuando postuló a la presidencia del país en 1999. Décadas más tarde, vuelve con una campaña, pero distinta a la oficial.

“El plebiscito y el triunfo del Apruebo va a marcar una nueva etapa para Chile, que veo con optimismo”, cuenta el jefe comunal. Además, agregó que “como no me dejaron aparecer en la franja de televisión, quiero expresar una franja a través de Internet”.

Sin embargo, no todos en la UDI estaban al tanto de la idea de Lavín. “Estamos en un periodo donde lo más relevante tiene que ser la capacidad de respetarnos“, dijo la jefa de la bancada de diputados UDI, María José Hoffmann, quien descartó que haya molestia en el partido.

Lee también: Proceso Constituyente: Presentan proyecto que baja requisitos para candidaturas independientes

Pero las diferencias no se quedan ahí. Durante una actividad de la Fundación Jaime Guzmán el alcalde de Las Condes le reprochó a sus correligionarios: “nuestro sector ha tenido muchas veces una vocación de dique”.

El senador Iván Moreira (UDI) reconoció que en el partido “no ha sido fácil” asumir cambios. “Sin embargo, hemos sido respetuosos de quienes como Joaquín Lavín tiene una mirada más avanzada de la sociedad, que en el tiempo podemos compartir”, aseguró Moreira.

El autodenominado socialdemócrata ha tenido de dulce y agraz en este camino por el Apruebo. Tanto así, que José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano, le recordó qué decía el líder del gremialismo en los años ’90.

“No es un problema de decir no queremos ser de derecha porque queremos ser más de centro. Hay personas en la UDI que simpatizan o a veces se tientan con ese enfoque. Les doy una opinión personal: a mí no me gusta nada que sea aguas tibias, no“, decía Guzmán en el registro compartido por Kast.

Las palabras del fundador de la UDI se contradicen con las del Joaquín Lavín de 2020. Hoy nada contra la corriente y si bien se quedó fuera de la franja, adelanta que tendrá su campaña por redes sociales.