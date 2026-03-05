Jorge Alessandri (UDI) llama a Paulina Vodanovic (PS) a “elevar” el debate por candidatura de Bachelet a la ONU: “Si empezamos con el matonaje, las cosas no van a funcionar”

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, se refirió en CNN Prime a las declaraciones de la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien señaló que habría “consecuencias” si el gobierno de José Antonio Kast no respalda la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Respecto al quiebre que se ha generado entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast, señaló que “es evidente que han existido problemas”, pero que es necesario “retomar el diálogo”, tal como lo hizo el expresidente Patricio Aylwin con Augusto Pinochet en un contexto complejo.

Sobre la creación del equipo de Kast denominado “Fuerza de Tarea Administrativa”, que tiene como objetivo realizar una “auditoría total” al gobierno saliente, consideró que esto era “necesario, aunque no se cortaran las bilaterales” y que es “de toda lógica este proceso”.

En esa línea, instó tanto a Kast como a Boric a “hacer un esfuerzo grande, doloroso y gigantesco para que este traspaso resulte”.

La advertencia de Paulina Vodanovic (PS) sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre los dichos de la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien señaló que, en caso de que el futuro gobierno no apoyara la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, habría “consecuencias”, enfatizó que esta es una decisión independiente.

“No puede ser ni amenazado por una presidenta de partido ni por una senadora; es una decisión totalmente autónoma. Y si empezamos con el matonaje, que si tú no me das esto, yo no te doy esto otro, evidentemente las cosas no van a funcionar, y eso es parte de los problemas que ha tenido la política de Chile desde hace un tiempo. Esto de ir: ‘dame que yo te doy’, amenazas para acá, amenazas para allá… yo igualmente llamo a los presidentes a subir el nivel del debate y llamo a la senadora Vodanovic a hacer lo mismo”, subrayó.

El debate por la presidencia de la Cámara

Por otro lado, sobre el debate en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, detalló que han existido diversas conversaciones y que espera que el acuerdo que se conforme garantice la gobernabilidad.

Respecto a la posibilidad de que la futura oposición logre pactar con el Partido de la Gente (PDG), reconoció que “hay una opción: a las derechas les faltan dos votos para la mayoría, a las izquierdas les faltan como 14, el PDG tiene 14; por lo tanto, es una fuerza nueva que todos miramos”.

Debate por el proyecto de ley que conmuna penas

Respecto a las diversas reacciones surgidas tras la aprobación en general en el Senado del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad, señaló que se trata de una iniciativa que debe ser “analizada” en la Cámara. De manera preliminar, sostuvo que estaría dispuesto a aprobarla en el caso de que se trate de una persona de 80 años con una enfermedad terminal.

El viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos

Finalmente, sobre la participación de Kast en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ad portas del cambio de mando, afirmó:

“Un total acierto. Ya está confirmado el almuerzo con Marco Rubio; ahora falta la bilateral con el presidente Trump”, concluyó.