“Chantaje político” y “amenazas”: Republicanos responden a Paulina Vodanovic (PS) por advertencia sobre candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Diversos diputados del Partido Republicano cuestionaron las recientes declaraciones de la timonel del PS, Paulina Vodanovic, quien sostuvo que habría eventuales “consecuencias” en caso de no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La advertencia de la senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, de que habría “consecuencias” para el futuro gobierno de José Antonio Kast si no apoyaban la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, causó reacciones de malestar en el Partido Republicano.

Consultada por la periodista Mónica Rincón respecto a la reacción de la futura oposición si el mandatario electo retira la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Vodanovic respondió que la acción tendría consecuencias.

“Yo creo que sería un tremendo error que el futuro gobierno no apoyara la candidatura de Bachelet. Obviamente, si es algo político… Me parece a mí que es evidente que va a haber consecuencias, pero que no son de un partido, que es de los sectores más amplios de la sociedad que exceden a lo que fue la Nueva Mayoría o la Concertación”, señaló en el podcast de Cómo te lo explico.

Estas declaraciones se enmarcan tras las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien afirmó que “la trama del cable submarino terminó definitivamente con la candidatura” de la exmandataria.

A lo que la timonel del PS remarcó que ellos “quieren encontrar excusas” para retirar el apoyo a Bachelet.

Republicanos calificó como “chantaje” la advertencia de la senadora para apoyar la candidatura de Bachelet

Tras los dichos de Vodanovic, parlamentarios del Partido Republicano consideran que esto es “chantaje político puro y duro” y que las decisiones del Gobierno no se toman bajo “amenazas”.

“Lo que estamos viendo por parte de la senadora Vodanovic es chantaje político puro y duro. Le están diciendo al presidente electo que, si no apoya la candidatura de Bachelet en la ONU, le van a bloquear la agenda en el Congreso. Los problemas de los chilenos no pueden ser moneda de cambio para pagarle favores políticos a Michelle Bachelet. Es una irresponsabilidad democrática”, comentó la diputada Catalina del Real a La Tercera.

El diputado Luis Sánchez se sumó a las palabras del Real y criticó al oficialismo en el medio: “Las decisiones de Estado no se toman por medio de amenazas o intimidaciones. Es lamentable cómo a la izquierda cada cierto tiempo le asoma la tentación violenta”.

Por último, su par Chiara Barchiesi concluyó que el presidente electo deberá decidir si apoyará o no la candidatura de Bachelet una vez iniciado su mandato.