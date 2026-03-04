Squella sobre la postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU: “La trama del cable submarino terminó definitivamente con la candidatura”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, en medio del quiebre entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast.

La controversia por el proyecto de cable submarino chino ha permeado diversas aristas. Entre ellas, destaca la decisión que deberá tomar el presidente electo, José Antonio Kast, respecto de respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En ese contexto, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló en La Tercera: “La trama del cable submarino terminó definitivamente con la candidatura de Bachelet, que ya estaba con respirador artificial”.

Por su parte, en el citado medio, el diputado de la colectividad e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, comentó que el caso del proyecto de cable submarino “dificulta aún más una candidatura por parte del gobierno del Presidente Boric, en particular por las tensiones con Estados Unidos bajo la actual administración”.

Por tanto, remarcó que, siendo la ex alta comisionada de la ONU para los DD.HH. la candidata del actual jefe de Estado, ello “empaña aún más la posibilidad de que tenga éxito en esa candidatura”.