Johannes Kaiser propone establecer un sueldo mínimo variable según el área y el grupo etario del trabajador

En conversación con CNN Chile, el candidato del PNL defendió la idea como una herramienta para incentivar la contratación de jóvenes sin experiencia laboral, y afirmó que “sin dudas” podrían existir salarios mínimos superiores o inferiores al promedio nacional.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, presentó este martes una de sus propuestas en materia laboral, centrada en modificar el actual sistema de fijación del salario mínimo nacional.

En conversación con CNN Prime, el abanderado libertario planteó la creación de un salario mínimo transitorio, cuyo valor sea variable dependiendo de factores como el sector productivo y el grupo etario del trabajador.

“Una persona joven que no tiene experiencia laboral, podemos incentivar su contratación con un salario mínimo transitorio más bajo”, indicó.

Según su programa, se propone reemplazar el sistema único actual por uno que tenga en cuenta las realidades específicas de cada industria y segmento de la población.

De esta manera, Kaiser sostiene que la fórmula permitiría una mayor flexibilidad para incentivar el empleo juvenil, así como reconocer condiciones diferenciadas según el tipo de trabajo.

En ese sentido, aseguró que “sin dudas” que puede haber salarios mínimos mayores, o menores, al promedio nacional según área y edad.