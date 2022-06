(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se cayó este sábado al suelo durante un paseo en bicicleta cerca de la playa en el estado de Delaware, donde está pasando el fin de semana con su esposa, Jill Biden.

El mandatario, de 79 años, perdió el equilibrio cuando frenó para saludar a varios vecinos, pero miembros del Servicio Secreto lo ayudaron rápidamente a ponerse en pie.

“Estoy bien”, respondió a la prensa el líder demócrata, quien explicó que se cayó porque se le quedó enganchado un zapato en el pedal.

Tras la caída, la Casa Blanca informó de que Biden no requirió revisión médica.

“Como dijo el presidente, su pie quedó atrapado en el pedal al bajar de la bicicleta y se encuentra bien. No necesita atención médica. El presidente pasará el resto del día con su familia“, dijo a la prensa un funcionario.

US President Joe Biden falls to the ground while attempting to ride a bicycle pic.twitter.com/9cklQg823V

— Wyatt Reed (@wyattreed13) June 18, 2022