Pese a la evidencia, Jiles insiste en que retiros de fondos de pensiones “no causaron inflación” y culpa al Banco Central por “impresión de billetes” y “defender intereses”

En CNN Chile Radio, la diputada Pamela Jiles reiteró su postura que los retiros previsionales no explicaron el alza de precios -lo que va contra el consenso técnico de economistas y expertos en el tema- y acusó al Banco Central de ser “un ente interesado”. Defendió habilitar nuevos mecanismos como autopréstamo “en emergencia” y anunció que buscará la reelección por el Distrito 12.

La diputada Pamela Jiles mantuvo en CNN Chile Radio una postura que ha repetido en los últimos años: rechazando el consenso técnico de los economistas en la materia, negó que los retiros de fondos de pensiones hayan provocado la inflación registrada entre 2020 y 2022, y apuntó al Banco Central como responsable por “impresión de billetes” y por “defender intereses empresariales”.

“A mí me importa un bledo que lo diga el Banco Central… para estos efectos es un ente interesado”, afirmó, agregando que “la inflación, en nuestra opinión, la produjo la impresión de dinero… Ellos imprimieron una cantidad de billetes que generaron inflación”.

Dardos a Mario Marcel

Este no es un argumento nuevo en su discurso político. Desde 2023, Jiles ha sostenido públicamente que la inflación no fue causada por los retiros previsionales, sino por decisiones del Banco Central durante la gestión de Mario Marcel. Esto contradice el consenso técnico de los economistas, que han remarcado que una iniciativa de esta naturaleza tiene como uno de sus efectos concretos el alza en los precios.

En varias oportunidades calificó como “falsa” la relación entre retiros y alza de precios, señalando que el fenómeno inflacionario se replicó en países que no adoptaron medidas similares. Esa línea argumentativa se ha convertido en uno de sus principales ejes para defender la posibilidad de nuevos retiros.

En un tenso pasaje de la entrevista, la parlamentaria sostuvo que el país enfrenta actualmente “un desempleo idéntico al de la pandemia”, lo que, a su juicio, configura una “emergencia económica” que justificaría abrir nuevos mecanismos de acceso a los fondos previsionales, ya sea mediante retiros o un autopréstamo.

Aunque reconoció que el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, no es partidario de replicar la fórmula “como la conocimos”, destacó que él fue “el único político de nivel nacional” que la apoyó en todas las presentaciones de retiros.

#CNNChileRadio | Pamela Jiles, diputada del PDG, defiende los retiros de fondos de las AFP: “Imprimieron billetes y generaron inflación. Lo que diga el Banco Central me importa un bledo, ellos tuvieron la culpa. No creo en su independencia”. 📡 https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/NB7pmXqZWQ — CNN Chile (@CNNChile) August 8, 2025

La explicación de su alianza con el PDG

La cercanía política con Parisi, que en sus palabras pasó de un “coqueteo” a “un matrimonio”, se formalizó hace pocos días con su ingreso al Partido de la Gente y a su comando presidencial.

Jiles argumentó que esta alianza responde a la necesidad de “romper con las cúpulas políticas tradicionales” y afirmó que el PDG representa a “ciudadanos comunes y corrientes” fuera de la lógica de los partidos históricos.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con Pamela Jiles sobre su adición al PDG y su respaldo a la candidatura de Parisi. “Hubo una etapa de coqueteo, ahora es algo más cercano a un matrimonio… El PDG es un partido que sale de las normas habituales” 📡 https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/ZZhemCkPvt — CNN Chile (@CNNChile) August 8, 2025

En este contexto, su defensa de los retiros se integra como parte de un mensaje más amplio de desconfianza hacia la élite política y económica, en el que incluye críticas al Frente Amplio, el Partido Comunista y la UDI por “bloquear” sus proyectos en la Comisión de Constitución.

La parlamentaria descartó competir por un escaño en el Senado y confirmó que buscará la reelección en el Distrito 12, decisión que, dijo, tomó tras consultar con su electorado.

“Voy a ir a la reelección… es ahí donde me voy a inscribir”, aseguró, planteando que la Cámara de Diputados es “donde se produce la operación política” y que el Senado mantiene “una negociación binominal permanente, difícil de romper”.

La evidencia sobre retiros e inflación

El diagnóstico de Jiles contrasta con los informes del Banco Central, que han estimado que cerca de un tercio de la inflación durante la pandemia y la pospandemia se debió al incremento de la liquidez interna producto de los retiros y transferencias fiscales.

El resto se explicó por factores exógenos, como el alza internacional de alimentos y energía.

La autoridad monetaria no ha documentado una “impresión de billetes” en el sentido literal descrito por la diputada, sino operaciones de liquidez para facilitar la desinversión de las administradoras de fondos sin desestabilizar el mercado, mecanismos habituales de política monetaria que no implican emisión directa para financiar gasto.

En materia laboral, si bien la tasa de desocupación actual es similar a la de algunos tramos de 2020-2021, el número de ocupados y la participación laboral hoy son mayores, lo que configura un contexto distinto al del confinamiento.

Pese a ello, Jiles argumentó que “si la gente necesita su plata, si está pasando una emergencia económica y no hay ninguna respuesta de la clase política, entonces habrá que darle su propio dinero”.