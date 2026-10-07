Iván Flores se suma a nueva reforma de seguridad y fustiga propuesta original del Gobierno: “Era una aberración legislativa”

El senador de la Democracia Cristiana Iván Flores confirmó que se incorporó como uno de los autores de la nueva reforma constitucional de seguridad que busca reemplazar la propuesta original del Gobierno, a la que calificó como una “aberración legislativa”.

En entrevista con CNN Chile Radio, Flores sostuvo que el proyecto impulsado inicialmente por el Ejecutivo tenía problemas importantes desde el punto de vista institucional y democrático.

“Yo he sido muy crítico del proyecto del Gobierno. La verdad es que era una aberración desde el punto de vista legislativo”, afirmó.

Según explicó, la propuesta original entregaba atribuciones excesivas al Presidente de la República durante periodos prolongados y, a su juicio, podía afectar garantías fundamentales.

“Tenía graves riesgos a los principios democráticos”, sostuvo.

Flores se incorpora como autor de la nueva propuesta

El senador explicó que, ante la falta de respaldo del proyecto original, decidió trabajar junto a otros parlamentarios en una fórmula alternativa.

La nueva iniciativa es impulsada por Andrés Longton, Arturo Squella, Karim Bianchi, Pedro Araya e Iván Flores.

“Sin cambiarme el domicilio político, estoy colaborando, porque (…) la obligación ética que tenemos es de luchar entre todos contra el crimen organizado”, señaló.

Flores aseguró además que su incorporación no responde a una estrategia del Gobierno para conseguir votos aislados desde la oposición.

“No es que nos hayan convencido a tres senadores de oposición para ser parte del acompañamiento (…) somos ahora autores de un proyecto mucho más preciso, mucho más efectivo”, afirmó.

Los tres ejes de la reforma “2.0”

De acuerdo con Flores, el proyecto se concentra en tres materias principales. La primera busca incorporar el combate al crimen organizado a nivel constitucional, de manera similar al tratamiento que ya existe respecto del terrorismo.

El segundo eje apunta al sistema penitenciario, con medidas destinadas a impedir que integrantes de organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles o reclutando a otros internos.

El tercer punto modifica el uso del actual estado de emergencia, sin crear una nueva figura constitucional.

“No estamos creando un nuevo estado de excepción como era el proyecto del Gobierno”, enfatizó.

La propuesta permitiría aplicar esta herramienta ante una situación de crimen organizado y también frente a un “peligro grave o inminente”, con el objetivo de que el Estado pueda reaccionar antes de que se concrete una acción criminal.

Flores sostuvo que esa facultad deberá quedar delimitada mediante criterios objetivos y verificables.

“No puede ser simple hipótesis. Tiene que haber fundamentos”, afirmó.

El parlamentario agregó que una medida de este tipo podría aplicarse territorialmente de manera acotada, incluso en una comuna o parte de ella, dependiendo de la información disponible.

Pide al Gobierno retirar su proyecto

Flores sostuvo que el compromiso es que el Ejecutivo deje de perseverar con su reforma original y respalde la nueva moción parlamentaria.

“Le dijimos al Gobierno: retire el suyo y póngale urgencia a este. Es este el que debe ser tratado”, afirmó.

El senador insistió, sin embargo, en que el objetivo no debe ser reunir únicamente los votos mínimos necesarios para aprobar la iniciativa, sino construir un respaldo político más amplio.

“Esperamos convencer a los colegas y que no ganen por los tres votos nuestros (…) sino que actuemos con convicción y podamos ampliar el número de votos favorables”, concluyó.