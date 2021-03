Diversos fueron los temas que abordaron los candidatos a alcalde por la comuna de Santiago durante su participación en Aquí Se Debate de CNN Chile, entre ellos su postura ante el feminismo.

La instancia contó con la participación de Felipe Alessandri (RN), Boris Araos (UP), Alfredo Morgado (PPD), Fernando Neira (PEV), Irací Hassler (PC) y Helmut Kramer (PH).

Los aspirantes al cargo fueron consultados sobre si se declaran feministas y quienes se mostraron favorables a esta opción fueron Irací Hassler, Fernando Neira, Boris Araos, Alfredo Morgado y Felipe Alessandri.

Tras eso, Hassler afirmó que “yo creo que las declaraciones de feminismo no se pueden tirar tan a la chuña, creo que esto tiene que ver con una posición de fondo. De verdad, Alfredo, y con respeto, que digas que te declaras feminista después que no hay ningún arrepentimiento de la defensa que se hizo para quitarle los hijos a la jueza (Karen) Atala por el hecho de ser lesbiana me parece que es complejo”.

“Me parece que las declaraciones no son solo declaraciones, tenemos que asumir un proceso que es individual y que es colectivo hacia la igualdad de género. Cuando el alcalde Alessandri le niega el cupo a Arlene (Aliaga) en el Liceo 1 a propósito de su identidad de género, eso no es feminismo”, continuó.

“Entonces es importante que avancemos en igualdad y hombres y mujeres podemos sin duda abrazar esa causa, pero tenemos que demostrarlo en la práctica”, añadió.

En ese momento, en medio de su intervención se escuchó que el líder comunal lanzó: “Oye que miente esta comunista”.

Por su parte, Morgado respondió que “plantearme el tema de la jueza Atala cada vez que hay elecciones como un arma arrojadiza para los efectos de que no sea electo, ya sea como concejal o alcalde, de verdad me parece increíble”.

Además, explicó que asumió dicho caso “desde la óptica de abogado en forma particular, donde un padre de familia, además compañero de curso de la universidad y que además pololeó con mi hermana, era amigo de amigo, me pidió mi asistencia profesional porque él quería seguir cuidando a sus hijas y hacerse responsable de su crianza”.

Finalmente, aseguró que esa “era la mejor opción en ese momento, el padre en favor de sus hijas, había muchos más antecedentes y la mejor opción a mi juicio en ese momento era el padre“.

“Obviamente los argumentos discutido y que se traspasaron a un fallo en la Corte Suprema en 2003 no son argumentos que hoy día sean válidos absolutamente en 2021, en el cual los derechos fundamentales pueden ser traspasados”, cerró.

Reacciones

Luego de la discusión, el comentario del alcalde fue criticado en redes sociales y generó una serie de reacciones. Hassler aseguró que “el tono déspota de Alessandri es violento, como en tantos otros aspectos de su administración”.

Es inaceptable que en un debate se me tilde despectivamente de "esta comunista", justamente cuando hablábamos de feminismo. El tono déspota de Alessandri es violento, como en tantos otros aspectos de su administración. Debemos erradicar la violencia de Santiago. #IracíAlcaldesa pic.twitter.com/45xHYwOvXg — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) March 30, 2021

Por su parte, la conductora del espacio, Mónica Rincón, indicó que nadie lo oyó en el momento, pero que “francamente me parecen muy mal esas palabras”.

Lo acabo de oír. Ni yo ni nadie lo oyó en momento estaba tratando escuchar lo que decía @IraciHassler y francamente me parecen muy mal esas palabras de @AlessandriFelip — Mónica Rincón González (@tv_monica) March 30, 2021

En tanto, la candidata a alcaldesa por dicha comuna Camila Davagnino (PC) calificó el comentario “no solo machista y violento, sino que además patronal” y lo tildó de inaceptable.

"como miente esta comunista" Justo después de declararse "feminista" Alessandri se despacha esta frase en un tono no solo machista y violento, sino que además patronal, INACEPTABLE. Voy por #IracíAlcaldesa #AquiSeDebateCNN #Alessandri pic.twitter.com/hmH8gEXFxN — Camila Davagnino Reyes M-301 (@CamilaDavagnino) March 30, 2021

Del mismo modo, la diputada Karol Cariola, también militante comunista, manifestó su apoyo en Twitter.