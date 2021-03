Desde el estallido social de octubre de 2019 que la comuna de Santiago Centro se ha convertido en terreno de constantes manifestaciones, las que aún comenzando de forma pacífica terminan en desórdenes públicos y enfrentamientos con Carabineros.

Este es uno de los temas tratados en Aquí Se Debate, donde fueron los candidatos a la alcaldía quienes expresaron cómo enfrentarían este problema: Felipe Alessandri (RN), Boris Araos (UP), Alfredo Morgado (PPD), Fernando Neira (PEV), Irací Hassler (PC) y Helmut Kramer (PH).

El alcalde que va a la reelección aseguró que dos puntos claves serían reestructurar el eje Alameda-Providencia y apoyar a las pymes que se han visto afectadas con los hechos de violencia. “Remontémonos a octubre de 2019: Lastarria, Forestal, San Borja, eje Alameda estaban vibrantes“, aseguró el miembro de Chile Vamos.

Además, su llamado a los demás candidatos fue a “condenar la violencia venga de donde venga“, asegurando que “a muchos de ellos no los he visto nunca” hacerlo.

Lee también: ONC afirmó que candidatos independientes “son los grandes perdedores” con aplazamiento de elecciones

“Esto no es un concurso de quién es el más mentiroso“, dijo Morgado ante el emplazamiento de Alessandri. “Está faltando a la verdad, porque sabe perfectamente que cuando se ha azotado a una comunidad de los distintos barrios a los que se ha referido siempre he estado al lado de los vecinos”.

“Soy el único candidato que en su lema, su página web y en todos lados dice mano dura con la corrupción y la delincuencia, porque a mí me han desvalijado la casa, me han asaltado, me han robado el auto… Con qué cara nos dice que no estamos en contra de la violencia”, intervino por su parte el candidato Neira.

“Preguntémosle si los detenidos de Plaza Italia son detenidos políticos o son delincuentes, terroristas de la ciudad”, reiteró por su parte Alessandri.

“Hoy hay jóvenes incluso de la comuna que sin ningún antecedente, sin ningún juicio, están presos más de un año. Un año y dos meses, como fue el caso de Mauricio Cheuque. Quienes no tienen hoy día un juicio son presos políticos y por tanto necesitamos que todos y todas tengan un juicio, tengan derecho a defenderse”, contestó la candidata Hassler.

“Ojalá la hubiera visto criticando con tanta fuerza cuando quemaron la Iglesia de la Veracruz, cuando quemaron tres iglesias en la comuna. No la he visto nunca, véanla en las redes sociales, busquémoslas en la prensa”, intervino por su parte Alessandri.

Lee también: Corte de San Miguel rechaza solicitud de desafuero de Manuel José Ossandón