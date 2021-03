Axel Callís, sociólogo y director de TúInfluyes, se refirió a la eventual postergación de las elecciones de abril para mayo. “Uno ve los indicadores y no hay ninguna luz al final del túnel, sino que están como en stand by”, sostuvo. En la misma línea, recordó que “desde que partió la pandemia se han hecho más de 85 elecciones en todo el mundo, algunas en situaciones bastante parecidas o peor que Chile, y no son ejes de contagio”. Del mismo modo, preguntó: “¿en que minuto el suspender las elecciones se transformó en una aspiración de país para combatir un gran vector de contagio? Siendo que no lo es en este caso. En los últimos 6-7 meses se han hecho elecciones en Alemania, Bolivia, Ecuador, Japón, en República Dominicana, y nunca en esos casos han tenido que suspender las elecciones por motivo de contagio o riesgo”. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó la operación en el Canal de Suez para desencallar el barco Ever Given.