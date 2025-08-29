“Hay opiniones personales, pero me quedo con lo que dice Jara”: Yeomans y tensión en el oficialismo tras dichos de Carmona

La diputada y vocera del comando de Jara dijo en CNN Chile Radio que "si tenemos una candidata y ella pone punto final a los dimes y diretes, lo que tenemos que hacer todos para colaborar en su trabajo de poder ganar la presidencial, es simplemente escucharla y escuchar a nuestra jefa".

El oficialismo continúa tensionado tras las declaraciones del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respecto al manejo que Mario Marcel tuvo en el Ministerio de Hacienda.

La situación ha tocado a la candidata Jeannette Jara, quien ha salido al paso de las críticas y ha intentado cerrar esta controversia en medio de su gira por regiones.

En esa línea, la diputada del Frente Amplio y vocera del comando, Gael Yeomans, dijo en CNN Chile Radio que “cada uno tiene que saber jugar el rol que le responde” al interior de la campaña.

Y que “si tenemos una candidata y ella pone punto final a los dimes y diretes, lo que tenemos que hacer todos para colaborar en su trabajo de poder ganar la presidencial, es simplemente escucharla y escuchar a nuestra jefa”.

La parlamentaria recalcó que se pueden tener opiniones divergentes, pero estas deben ser expresadas en los espacios correspondientes. “Hacia afuera tenemos que mostrar unidad, porque, en realidad, nuestro adversario es José Antonio Kast”.

“Hay opiniones personales, pero yo me quedo con lo que nos mandata nuestra candidata a poner punto final a los dimes y diretes. Creo que ese es el mensaje, es clarísimo, es contundente. Enfocarnos en el contenido de la campaña, en sus propuestas, y también en el recorrido que está haciendo nuestra candidata”, reiteró.

Y añadió que mientras Jara viaja de Arica a Punta Arenas, “no podemos hacer menos que simplemente escucharla y transmitir el mensaje que ella nos está mandatando a hacer”.

Por otro lado, Yeomans recordó que no está sobre la mesa replantear la militancia de Jara al Partido Comunista y que eso “no quita que hoy por hoy ella es la candidata de nueve partidos e inclusive su anhelo es ser presidenta de Chile”.

“Por lo tanto, a quien tiene que representar su visión, su voz, no es al PC. Hoy día ella no es vocera del Partido Comunista. Obviamente que la opinión que tenga el Partido Comunista puede hacerla ver en los espacios correspondientes del comando y por eso el llamado a la unidad creo que es fundamental, a no perderse”, acotó.

También recordó que los presidentes de los partidos oficialistas tienen espacios de conversación y diálogo formalmente dentro de la campaña y que cada opinión y aporte es bienvenido, “pero en los espacios que corresponden”.