“No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona”: Jara se distancia de presidente del PC tras críticas a Marcel

La abanderada presidencial oficialista además recalcó que "cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres".

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC) se refirió a las polémicas declaraciones del presidente de su partido, Lautaro Carmona, sobre la economía del país.

Esto, luego que Carmona asegurara que existirían “observaciones críticas” de parte de trabajadores públicos y otros sectores a la gestión del recientemente renunciado Mario Marcel, mientras ejercía como ministro de Hacienda.

“Siempre topamos en los recursos, en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social“, remató Carmona.

Respecto a estos dichos, en diálogo con The Clinic, Jara aseguró que “no comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona“.

“Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres. Por eso nos preocupamos con el ministro Marcel de sacar adelante una reforma que fuera responsable fiscalmente junto con aumentar las pensiones actuales y futuras”, acotó.

Del mismo modo, sostuvo que “no son ecuaciones fáciles, pero la tarea de quienes estamos en política es hacer las cosas de manera que tengan buenos resultados no solo en lo inmediato, sino que también en el mediano y largo plazo”.