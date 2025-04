Harold Mayne-Nicholls afirma que prohibiría las barras bravas y que debe haber un fiscal único para el fútbol

En entrevista con CNN Chile Radio, el expresidente de la ANFP y precandidato presidencial afirmó que cuando él lideraba el organismo del fútbol fue amenazado por barristas de la garra blanca. "Me han tirado bombas de ruido en mi casa, me han rayado la pared de la casa", dijo.

El precandidato presidencial y expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, abordó los hechos de violencia ocurridos el jueves pasado en las inmediaciones del Estadio Monumental, cuando dos hinchas de Colo Colo fallecieron en medio de un confuso incidente en la previa del partido contra Fortaleza por Copa Libertadores.

Sobre el llamado a la avalancha, advirtió en CNN Chile Radio que “todos sabemos, pero nadie actúa” y que es “inentendible” que el partido se haya jugado sabiendo que habían muerto dos personas. También criticó el ingreso de hinchas al campo de juego mientras se disputaba el partido.

“Hay que prohibir las barras bravas”

Recientemente, el Gobierno anunció que cerrará el plan Estadio Seguro, ya que la estrategia para poner fin a la violencia en los estadios fracasó.

En ese sentido, Mayne-Nicholls señaló que él criticó la iniciativa desde que apareció, ya que ” busca que ojalá juguemos sin público, porque ahí no va a pasar nada”.

“El Plan Estadio Seguro no obligó a nadie a hacer inversiones en términos de seguridad, como pueden ser estos nuevos torniquetes altos, de fierro”, dijo, añadiendo que si estos aparatos existieran, no habría avalanchas, ya que también se sumaría el control biométrico. “Entonces ya el hacer trampa es imposible”.

De todos modos, recalcó que para ello es importante que el fútbol invierta.

El precandidato fue consultado sobre cómo desarticularía las barras bravas en caso de llegar a La Moneda, a lo que respondió: “No, yo las prohíbo. Se acabó. Si no hay que desarticularlas, hay que prohibirlas”.

“En algunos casos sí, pero en otros no son criminales, pero hay que prohibirlas igual. Se prohíben las barras en Chile, el que quiera apoyar, apoya de manera espontánea, como es en España, en Inglaterra, en todos los países. Se prohíbe”, agregó.

“Me han tirado bombas de ruido en mi casa”

Mayne-Nicholls también recordó que cuando se desempeñaba como presidente de la ANFP fue amenazado por barristas de la garra blanca.

“A mí también la garra blanca me ha tirado bombas de ruido en mi casa, me han rayado la pared de la casa, pero yo no lo he hecho público, y no he dejado de decir que las barras tienen que dejar de existir. Yo estoy en contra desde el inicio, cuando a lo que le llaman los elementos de animación, el bombo, los lienzos, las banderitas, ponle lo que quieran.

Y añadió: “La pared de mi casa estaba pintada, ‘sabemos dónde vives Harold’. La barra de Colo Colo me sacó un cartel muy grande una vez, ‘Harold sinvergüenza’, cuando estaba en la NFP. ¿Por qué? Porque nosotros no le regalábamos entrada a las barras, mientras yo estaba”.

Cuando se le consultó cuál es el rol que tienen las sociedades anónimas en el panorama, respondió que “son cosas distintas. Sí, creo que tiene que venir una reforma. Eso sí, pero no veo relación, porque los dueños son muy cautos en eso. No veo una relación entre los actuales dueños de los clubes y las barras. Yo estaba en Colo-Colo y no vi ninguna relación entre los propietarios del club”.

Una posible solución

El precandidato presidencial comentó que en Inglaterra, por ejemplo, luego de reiterados hechos de violencia por barras bravas del fútbol, las autoridades tomaron “medidas drásticas” y aplicaron la ley.

En Chile, dijo, “se necesita un fiscal o un juez único para el tema del fútbol. Un fiscal preferente y que el día domingo todos estos señores que se mal comportaron en el estadio, el día lunes ya tienen su sanción, no en 14 años más”.

En relación con la posibilidad de tener carabineros dentro de estadio, señaló que “de todas maneras”.

“Estoy convencido que el Estado tiene que cuidar todos los activos que hay en el país. Es una responsabilidad del Estado. El mayor activo social que tiene este país es el fútbol. No hay ningún otro activo más grande que el fútbol”, explicó.

Asimismo, remarcó que si los funcionarios policiales no están en los estadios, se da “rienda suelta a todos estos delincuentes, por muy menores que sean, por muy niñitos que sean, que son delincuentes”.