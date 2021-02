Un nuevo episodio de Aquí Se Debate tuvo a tres candidatas constituyentes de diferentes distritos: Andrea Gutiérrez (IND) por el D10 en la lista Movimientos Sociales: Unidad de Independientes, Marcela Maldonado (IND-EVO) por el D3 en la lista Vamos por Chile y Barbarita Lara (IND) por el D7 en la lista Independientes por la Nueva Constitución.

La perspectiva de género y un decreto constitucional que la fortalezca, fue uno de los principales temas que se abordaron en la discusión que arrojó propuestas en búsqueda de garantizar los derechos de las mujeres.

La primera en exponer fue la candidata independiente Barbarita Lara: “Tenemos que asegurar una democracia de género. Tenemos que entender que por mucho tiempo hemos vivido una discriminación solamente por ser mujeres; tenemos que buscar la igualdad”.

“Las soluciones en el mundo están hechas para hombres de mediana edad y no, necesariamente, pensadas en mujeres… el cinturón de seguridad no está diseñado para una mujer y hay muchas cosas que no están diseñadas para una mujer, pero una Constitución tiene que estar diseñada con democracia de género, que mujeres y hombres puedan sentirse protegidos en igualdad de derechos y condiciones”, destacó.

En cuanto a cómo garantizar esta posibilidad, Lara dijo que tendría que ser por medio de “un artículo explícito que hable sobre una democracia de género y la igualdad entre hombres y mujeres, y podría ser también de diversidad de género”, mencionó.

Para complementar esta iniciativa, la también candidata independiente, Andrea Gutiérrez, señaló que “desde la perspectiva de género y feminista, la incorporación de la participación en las decisiones me parece fundamental para anclar esta lógica de perspectiva de género, con una democracia participativa, con elementos de democracia directa, que permita la participación permanente en las decisiones en cada uno de los territorios es fundamental”.

“Por otra parte, lo que entendemos por desarrollo es algo que tenemos que modificar. Tenemos que transitar desde esta lógica subsidiaria a una que tenga que ver más con el cuidado, con una economía social solidaria que resguarde el cuidado, pero que también reconozca aquellas labores que han sido históricamente invisibilizadas y que han sostenido lo que conocemos como el actual sistema económico de desarrollo, como son las labores de cuidados que realizan las mujeres”, sostuvo.

Para reforzar lo expuesto por las otras dos candidatas, Marcela Maldonado, independiente con un cupo de Evópoli, añadió: “una de las principales carencias o lagunas legales que tiene esta Constitución es establecer claramente en un artículo definido que exista la equidad de género”.

“Eso es lo primero: debemos tener un artículo que diga que el Estado propende y garantiza que en Chile haya equidad de género, que incluya igualdad salarial, de hombres y mujeres. Acá las mujeres no vamos a ganar más derechos sólo por ser mujeres. Nosotras somos tan y más poderosas que los hombres, pero sí necesitamos igualdad”, expresó.

“Como hemos ido tan disminuidas a lo largo de la historia, necesitamos ese empujón inicial, el que lo estamos teniendo a través de esta Constitución paritaria histórica, donde participaremos hombres y mujeres”, recalcó finalmente.