Guillermo Ramírez defiende estrategia “conservadora” de Matthei en debate presidencial: “No le creemos a las encuestas”

En conversación con CNN Chile, el diputado y presidente de la UDI también defendió la postura conservadora de Evelyn Matthei en el reciente debate presidencial, asegurando que la candidata buscó mantener la cautela frente a sus competidores.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió este lunes al desempeño de Evelyn Matthei en el reciente debate presidencial transmitido por T13, respaldando la decisión de la candidata de mantener una postura conservadora frente a sus competidores.

“Fue decisión de Matthei no confrontar a Kast. Matthei viene hace mucho rato intentando poner paños fríos”, afirmó Ramírez en conversación con Tolerancia Cero.

El parlamentario agregó que el debate se caracterizó por la cautela de los participantes.

“Fue un debate en el que nadie arriesgó mucho”, sostuvo.

“Nosotros no le creemos a las encuestas”

En relación con la estrategia de Matthei y su aparente tranquilidad frente a los resultados de las encuestas, Ramírez explicó que la actitud conservadora de la candidata responde a que la UDi no confía plenamente en los sondeos públicos.

“Es la demostración más clara de que nosotros no le creemos a las encuestas. Si nosotros de verdad pensáramos que vamos en cuarto lugar, la actitud de la candidata hubiese sido otra. Tenemos otros números”, sostuvo.

Además, el diputado cuestionó la fiabilidad de las encuestas dominicales gratuitas, señalando que “suelen contar con menos casos que las encuestas pagadas”, lo que podría afectar su precisión.