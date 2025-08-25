Ramírez y cambio del distrito 11 al 9 en candidatura: “La decisión la tomé cuando el PC comunicó que iban a llevar igual a Jadue”

El diputado ahora apuesta por arrebatarle el distrito 9 a la izquierda, sector que suele triunfar en las comunas que le componen. "Es el distrito de Karol Cariola, de la mismísima Jeannette Jara. Y yo voy a ir a competir con todo", dijo el presidente de la UDI.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI y diputado, se refirió en Tolerancia Cero a los motivos para cambiarse de distrito y optar por disputar el 9, reconocido bastión de la izquierda.

En vez de salir a competir por el 11, cuyas comunas son Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes y La Reina, generalmente favorables a la derecha, Ramírez optó por las comunas de Cerro Navia, Recoleta, Renca, Conchalí, Quinta Normal, Lo Prado, Huechuraba e Independencia.

La decisión, afirmó Ramírez, responde a la necesidad de obtener mayoría en el Congreso.

“Desde el año 90 a la fecha nos hemos enfrentado al Gobierno cuando hemos sido oposición o cuando hemos sido gobierno siempre con minoría en la Cámara de Diputados. He sido parlamentario de oposición y de Gobierno, no sé cuál es más desagradable”, comentó.

En ese sentido, agregó, la forma de romper ese círculo es buscar esas disputas donde suele ganar la izquierda.

“Me estoy yendo al distrito 9 y la decisión la tomé cuando el Partido Comunista comunicó que, a pesar de los problemas judiciales, iban a llevar igual a Daniel Jadue como candidato a diputado”, dijo. “Y ese es el distrito de Karol Cariola, de la mismísima Jeannette Jara. Es un distrito donde la izquierda es fuerte y yo voy a ir a competir con todo”.