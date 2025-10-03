Girardi dice que es clave que Jara muestre que “no va a ser secuestrada por las posturas más convencionales del PC”

El exsenador habló en CNN Prime sobre la necesidad de marcar diferencia con José Antonio Kast en un punto clave: posibilidad de acuerdos, algo en lo cual, a su juicio, la candidata oficialista tiene ventaja sobre el republicano.

La carrera presidencial entró en la recta final con menos de un mes y medio para el día de la votación. Y en ese camino las distintas encuestas de opinión muestran que la candidata oficialista Jeannette Jara sería una de las dos propuestas que avanzarían a una segunda vuelta.

Sin embargo, la duda para la centroizquierda actualmente es qué hacer de cara a esa segunda vuelta, una que según las mismas encuestas perdería frente a cualquier candidato que pase.

Sobre esto habló en CNN Prime el expresidente del Partido Por la Democracia y actual vicepresidente ejecutivo de Encuentros del Futuro, Guido Girardi, quien ahondó en sus declaraciones sobre que gente de centroizquierda podría estar pensando en votar por Evelyn Matthei señalando que más bien era un escenario hipotético como muchos otros.

Sin embargo, para Girardi el problema principal actualmente es hacer frente a la polarización a nivel social, algo que a su juicio las extremas derechas buscan y aprovechan en todo el mundo. Es en ese escenario que el exsenador ve potencial a Jara: “ella logró un consenso con la derecha, con Chile Vamos”, en la reforma previsional.

“Ella tiene una gran posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Pero en segunda vuelta ella tiene que ofrecer un proyecto de unidad nacional. Tiene que ganarse la representación de ser capaz de construir acuerdos. Porque algo que tiene el candidato Kast, que no hay que satanizarlo porque no hay que aumentar la polarización, es que ha dicho que no está por los acuerdos. No quiso hacer acuerdo en el proceso constituyente cuando pudo haber escuchado a la comisión de expertos, no quiso escuchar a Chile Vamos por el tema pensiones. Ahí se le abre un espacio a Jeannette”, afirmó Girardi.

Y si bien admite tener la misma aprensión que Mario Marcel respecto al rol del Partido Comunista en un eventual gobierno de Jara, ve que los gestos que ha hecho la propia candidata dan cuenta de una independencia de su parte respecto al lado más ortodoxo del PC. Ejemplo de ello es su mirada sobre Cuba o Venezuela.

“Comparto las aprensiones de Mario Marcel, que son las mías. Yo no soy comunista, no estoy en contra los comunistas; han participado de los gobiernos de la presidenta Bachelet, del presidente Boric. Pero una cosa distinta es que el Partido Comunista con sus visiones, que yo considero son de pasado, puedan ofertar un proyecto de futuro. Por eso creo que es muy importante que Jeannette Jara, que es una persona que ha dado muestras de apertura, de amplitud, frente al país muestre o genere las garantías de que ella en un futuro gobierno no va a ser secuestrada por las posturas más convencionales del Partido Comunista”, aseguró.