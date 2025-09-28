Marcel afirma que votará por Jara pero con “aprensión” sobre el rol del PC en un eventual gobierno suyo

El exministro de Hacienda respaldó la candidatura presidencial de Jeannette Jara, aunque advirtió que mantiene dudas sobre la influencia que podría tener el Partido Comunista en un eventual Gobierno de la exministra.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, concedió su primera entrevista tras dejar el Gobierno de Gabriel Boric hace un mes, donde abordó su futuro, la situación económica y el escenario político de cara a las elecciones presidenciales.

Consultado por la candidatura de la exministra del Trabajo,Jeannette Jara, Marcel confirmó que la respaldará en la elección.

“Voy a votar por Jeannette Jara, porque la conozco como persona y porque me tocó trabajar con ella. Es la ministra con la cual más trabajé del Gabinete del presidente Boric”, afirmó en conversación con El País.

Sin embargo, advirtió que su apoyo no está exento de reparos: “Lo voy a hacer con una aprensión, que es respecto de cuál sería el rol del Partido Comunista en un eventual Gobierno suyo”.

Marcel recordó que el PC ha buscado marcar agenda en momentos clave, como en la Convención Constitucional, y cuestionó la falta de autocrítica tras el rechazo del texto en 2022.

“Nunca he escuchado una evaluación en que se diga, por ejemplo: ‘Hay cosas que no hicimos bien, que podríamos haber hecho de otra manera’”, señaló.

Pese a confiar en la autonomía de Jara, el exjefe de la billetera fiscal reconoció que existe incertidumbre.

“Yo confío en Jeannette, pero hay sin duda elementos de incertidumbre en el aire político que están ahí presentes”.