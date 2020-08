Este martes 11 de agosto comenzaron las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE) en todas las regiones del país, con excepción de la Metropolitana, que inicia su proceso el 13 de agosto.

Guido Crino, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), expresó en entrevista con CNN Chile que el sistema “debe garantizar el derecho sagrado que tienen los padres a escoger el proyecto educativo que desean para sus hijos”.

En esa línea, declara que ese derecho se vería amenazado debido a crisis económica producida por la pandemia. “Hemos detectado una fuerte morosidad que podría poner en riesgo la situación de los apoderados”, lamentó.

Por esa razón, fue enfático en señalar que ningún padre se verá obligado a privar a su hijo de la educación. Esto, porque según indicó, desde la FIDE desplegaron una serie de medidas para impedir la deserción.

“Estamos en conversación directa con los apoderados afectados para hacernos cargo de la situación”, aseguró Crino, detallando que el objetivo es establecer soluciones caso a caso, tales como el incremento de becas o la disminución del monto de mensualidad.

Por otro lado, se refirió al posible retorno a las clases presenciales, afirmando que la postura de la federación está definida: “Será sólo si las condiciones sanitarias lo permiten”.

“La voluntariedad es importantísima, porque permite que los colegios y padres decidan si el retorno es posible o no, no el Minsal”, enfatizó Crino, quien puntualizó que “la situación no es universal, debe ser propia de la comunidad educativa de cada establecimiento educacional”.