El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, se refirió este lunes a la reunión que sostuvo el gobierno con la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), para abordar los ataques incendiarios registrados en La Araucanía.

Al respecto, la autoridad expresó, en entrevista con CNN Chile, “preocupación general por la violencia que han visto en la Región de La Araucanía”.

También enfatizó que los camioneros “exigen más seguridad en la zona y ese es el objetivo como Ministerio del Interior”.

Junto a lo anterior, subrayó que el petitorio realizado por representantes de Fedesur al Ejecutivo “fue hecho sin ninguna toma en el camino” y que los involucrados en la toma de la carretera del viernes “no vino a La Moneda”.

Lee también: Camioneros entregan petitorio al ministro Pérez y advierten que podrían irse a paro nacional

“En el caso de las tomas de municipalidades, con esas personas no se va a negociar”, ya que “por legítimas que sean las demandas, nadie puede privarle a un vecino de los servicios que hoy entregan las municipalidades”.

Junto a esto, sostuvo que “el diálogo no se cierra con nadie, lo que sí, ese diálogo es sin violencia y sin extorsión. Nadie va a dialogar con personas que hayan mandado a cortar una carretera o tomar una municipalidad y, en ambos casos, va proceder Carabineros”.

Consultado por las palabras del presidente de Fedesur, José Villagrán, quien indicó a CNN Chile que “el Estado de Derecho en el sur no existe” y que “hay impunidad total porque las policías que dependen del ministro del Interior solamente estaban haciendo presencia, no actuaban”, dijo no estar de acuerdo.

Lee también: Camioneros advierten: “Si no terminan con los actos de delincuencia, las bases van a determinar paro nacional”

“No comparto en absoluto las declaraciones del señor Villagrán, en cuanto a que hay zonas en que no rige el Estado de Derecho”, comentó Galli, quien sí agregó que “hay zonas de Chile donde hay hechos de violencia que son inaceptables”.

Finalmente, indicó que “hoy no se cumplen los requisitos para otros Estados de Excepción distintos del de catástrofe que ya esta decretado“.

Desconfinamiento y manifestaciones

El subsecretario también se refirió al desconfinamiento en Providencia y la posibilidad de que personas se reúnan en la Plaza Italia durante la semana, dado que bajaron las restricciones de movilidad.

Al respecto, sostuvo que “todos tiene derecho a reunirse y manifestarse cuando no estemos sujetos a medidas dispuestas por la autoridad sanitaria“.