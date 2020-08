Durante esta jornada, La Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) se reunió con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para abordar los ataques incendiaros registrados en La Araucanía.

Al respecto, el presidente de Fedesur, José Villagrán, indicó desde La Moneda: “el Estado de Derecho en el sur no existe, hay impunidad total porque las policías que dependen del ministro del Interior solamente estaban haciendo presencia, no actuaban”

Además y en una especie de ultimátum, los dueños de camiones advirtieron al ministro de un posible paro nacional.

“Si el señor ministro no cumple y no termina con los actos de delincuencia, nosotros lamentablemente vamos a tener que informar a nuestras bases y las bases van a determinar seguramente un paro nacional”, advirtió.

En conversación con CNN Chile, Villagrán se refirió a esta reunión y criticó el accionar de las autoridades respecto a la quema de camiones en el sur del país.

“El señor Intendente regional ya debería haber presentado las querellas para poder buscar a los culpables que quemaron los camiones”, señaló.

También acusó que el parlamento no dejaba actuar a las policías y que no se daban las instrucciones correspondientes.

“Cuando los jefes no los dejan actuar por supuesto que pasa lo que está pasando en la región de La Araucanía” indicó y agregó “los terroristas hacen lo que quieren”.

Respecto a una de las peticiones que solicitaron al ministro del Interior, Villagrán hizo un llamado a agilizar la Ley Juan Barrios.

“Una de las peticiones era la Ley Juan Barrios, porque (…) es un conductor que murió en enero de este año cuando fue atacado en su camión. Entonces nosotros le hemos pedido al señor ministro del Interior que mande una ley al parlamento para que el camión se considere como una casa particular, porque nosotros vivimos en el camión (…) y resulta que los siguen atacando, los queman dentro de los camiones y como no es su domicilio en particular los conductores quedan desamparados”, dijo.

También, otra de sus peticiones es que se dicte estado de sitio en la Región de La Araucanía.

“Le hemos pedido también al ministro del Interior, si es necesario declarar estado de sitio para parte del sur de Chile, lo haga” indicó y agregó “es un desastre lo que está pasando en el sur de Chile, el Estado de Derecho no existe, impunidad es lo que más existe”.

Finalmente, Villagrán sinceró que esperaban que se asuman las responsabilidades pertinentes y que “hay que hacer cumplir la Constitución”.

“Esperamos que el gobierno asuma su responsabilidad”, cerró.