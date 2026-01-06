Guarequena Gutiérrez sobre Delcy Rodríguez: “Esperamos que Estados Unidos sea muy vertical con esta criminal”

En CNN Chile Radio, la exrepresentante de Juan Guaidó en Chile señaló que entre quienes están al mando en Venezuela "cada uno está tratando de salvarse a sí mismo. Creo que el que tiene menos posibilidades de salvarse es Diosdado Cabello".

Días de tensión se han vivido tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela, por parte de fuerzas estadounidenses. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos, donde comparecieron ante un tribunal por primera vez por cargos de drogas y armas.

En CNN Chile Radio, la exrepresentante de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, abordó esa situación, lo que se viene para los líderes del chavismo y las declaraciones de Donald Trump sobre que él está al mando de Venezuela.

“Veo con buenos ojos que algún país de la región, a los que tanto les hemos pedido, haga una acción que vaya abonando el terreno. No sabemos cuándo, pero que vaya dándonos luces de a dónde podemos llegar y restituir el hilo democrático en Venezuela”, dijo.

Respecto a los dichos de Trump sobre que no habrá elecciones pronto en Venezuela, Gutiérrez indicó que “hay una serie de condiciones que hay que cumplir en la historia, no es que son para cumplir a Estados Unidos o cumplirle al chavismo”.

Se trata de “cumplir dentro del territorio venezolano, ir desmantelando la red criminal, dejar de vender petróleo a los adversarios de Estados Unidos, dejar en suelo venezolano brigadas antinarcóticos. Hay una serie de condiciones que tienen que crear el contexto para que se pueda llamar a unas elecciones”.

Cuando se le preguntó sobre las expectativas que tiene sobre la transición democrática de Venezuela, respondió que “en este momento, en este preciso momento, siendo muy pragmática, evidentemente no están dadas las condiciones para empezar a hacer la redemocratización”.

“Hay que aplacar variables internas que están en suelo venezolano e incluso variables externas, por ejemplo, la venta de petróleo o que permanezcan dentro del territorio venezolano, fuentes adversas que se han opuesto por más de dos décadas a que los venezolanos tengamos democracia. Y estoy hablando directamente de China, Rusia e Irán, incluso de funcionarios cubanos, que son quienes administran toda la parte legal en Venezuela”, recalcó.

Respecto al rol que tiene la presidenta designada, Delcy Rodríguez, Guarequena Gutiérrez fue tajante: “Nosotros esperamos que los Estados Unidos sea muy vertical con esta criminal, porque es una criminal y los Estados Unidos lo saben, razón por la cual está sancionada. Pero que ella cumpla lo que tiene que cumplir para abonar el terreno a que podamos hacer una transición, a que podamos tener la democracia que tanto quiere el pueblo venezolano y que lo ha manifestado de esta manera”.

Esto significa que se puedan tener elecciones libres o que “podamos poner a Edmundo González Urrutia a cobrar el resultado electoral del 28 de julio”,

Consultada sobre si cree que todavía son fuerzas leales directamente a Nicolás Maduro las que están gobernando Venezuela, contestó que “cada uno está tratando de salvarse a sí mismo. Creo que el que tiene menos posibilidades de salvarse es Diosdado Cabello, por lo tanto, para Delcy Rodríguez una de las variables internas más peligrosas o quien más puede estar presionándola es Diosdado Cabello”.

“Ellos, de la boca para afuera, en comunicados y manifestaciones públicas, pueden estar tratando de mostrar que son aliados y leales a Nicolás Maduro o a Cilia Flores, pero en lo interno lo que se ve es que, aunque se mantengan de manera monolíticamente a lo externo, en lo interno hay varias fricciones que estamos viendo y que se van a develar en las próximas semanas”.