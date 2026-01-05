#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Grossman afirma que Chile debiera reimpulsar investigación de la CPI contra Venezuela, con información del caso Ojeda

Por CNN Chile

05.01.2026 / 23:59

El jurista internacional explicó en Tolerancia Cero cómo avanzan los procesos internacionales de juzgamiento, como el que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen.

A raíz de la captura y procesamiento de Nicolás Maduro han surgido dudas sobre los avances del caso “La situación de Venezuela 1” que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional (CPI). Esta investigación busca determinar responsables en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el aparataje estatal venezolano, pero sin apuntar a uno u otro líder específico.

En marzo de este año nuestro país presentó ante el fiscal del caso los antecedentes recopilados respecto al crimen de Ronald Ojeda, exteniente venezolano que fue secuestrado y asesinado en Chile en un ataque que habría sido orquestado desde Caracas.

Al respecto habló en Tolerancia Cero el experto jurista internacional Claudio Grossman, quien llevó adelante la disputa contra Bolivia en La Haya y conoce de cerca el trabajo de la CPI.

En primer lugar, para Grossman es evidente que la indagatoria ha estado “mucho tiempo” en avance pero sin resolución, algo sobre lo cual los líderes internacionales podrían haber presionado.

Dado el escenario actual en que se encuentra la investigación, Chile podría reimpulsar los antecedentes que se tienen sobre el crimen de Ojeda, según la visión de Grossman, buscando además cooperación internacional para la petición.

“No ha tenido (proactividad). En otras situaciones ha actuado en un año y medio y en el caso este…”, añadió.

