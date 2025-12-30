Fiscal Barros y nuevas formas de crimen organizado: “Organizaciones criminales nacionales contratan sicarios extranjeros”

El persecutor regional Metropolitano profundizó en el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda y cómo fueron desentrañando la trama que llega hasta el régimen de Maduro.

Presionada por los plazos, Fiscalía presentó la acusación formal en contra de miembros de una facción del Tren de Aragua, denominada “Los Piratas”, quienes son imputados por diversos crímenes entre los que está el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Héctor Barros, fiscal regional ECOH, profundizó en CNN Prime sobre el caso, los más de 200 testigos y sobre 100 peritajes que componen los antecedentes que presentaron al tribunal para acusar a los 20 imputados.

En primer lugar, el persecutor explicó que no todos los imputados están involucrados en los mismos hechos, pero que las penas a las que se arriesgan van desde los cinco años de presidio menor en su grado máximo hasta presidio perpetuo calificado.

“Cuando hablamos del Tren de Aragua estamos hablando de una empresa delictiva. Por lo tanto, lo que hacen es ocupar mercados ilegales: explotación sexual, migración, etc. En este caso en particular, el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda es uno de los delitos para los cuales está disponible esta organización delictiva, que son los Piratas de Aragua, que dependen del Tren de Aragua directamente”, explicó el fiscal.

Sin embargo, algo que lleva a diferenciar el caso de Ojeda con todos los otros crímenes que cometieron Los Piratas en nuestro país tiene que ver con el perfil del propio venezolano: en diciembre de 2023 él había viajado a Colombia y luego a Venezuela con el fin de participar de un segundo intento de derrocar a Nicolás Maduro. Dos meses después, fue capturado por la célula del Tren de Aragua con el objetivo de desaparecer su cuerpo.

¿Quién entonces dio la orden en el régimen de Maduro? “Este es un encargo que hace el gobierno venezolano y de acuerdo a los antecedentes estos apuntan a que sería Diosdado Cabello quien hace este encargo a esta organización criminal que es el Tren de Aragua”, afirmó Barros.

El contacto que en este caso habría hecho el número dos del régimen tuvo como contraparte en nuestro país a “Niño Guerrero“, como es conocido Héctor Guerrero, uno de los líderes del Tren de Aragua.