Este sábado es la primera jornada sin el Estado de Excepción, desde que se decretó hace 60 días en las principales provincias fronterizas en el extremo norte del país.

Esto último ocurre en el marco de la visita que realizará el presidente, Gabriel Boric, a la zona concretando así el inicio de su primera gira dentro territorio nacional.

El gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, conversó con CNN Chile sobre esta situación, destacando que la medida fue una respuesta a la crisis migratoria que está enfrentado el norte.

“Aquí hay elementos que cobran realmente importancia del por qué algunas autoridades estábamos disponibles para que existiese un Estado de Excepción, versus otras autoridades, más bien del nivel central, que sentían que esto iba a ser un poquito lo de La Araucanía y creo que ahí se equivocaron, respecto a la necesidad de tener mayor dotación de personal”, sentenció.

El gobernador apuntó a los aspectos positivos de la medida, asegurando que tanto Fuerzas Armadas como Carabineros, podían atender emergencias: “el reporte del Ejército, del general que estaba a cargo de la zona, son 800 personas rescatadas, que cayeron a la zanja, que trataron de pasar por lugares no habilitados, y que en cualquier condición son seres humanos que requerían una atención”.

“Los primeros números indican que tener al Ejército en el lugar, fortaleció la labor respecto a reconducción, a propósito de lo que significa la Ley migratoria”, aseguró la autoridad regional.

Sin embargo, recalcó también la mayoría de los casos de reconducción no lograron ser identificados y que existe la necesidad de tener un trabajo coordinado con países vecinos para tener un mejor control de estas situaciones.

“Ahí hay un proceso que no está cerrado, en que todavía las autoridades deben considerar el diálogo con nuestro país limítrofe, en nuestro caso Bolivia, porque bajo esas condiciones, la reconducción no va a ser nunca exitosa si no hay una coordinación con la otra autoridad”, aseveró.