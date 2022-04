Desde este jueves 14 de abril no es obligatorio utilizar mascarillas en espacios abiertos donde sea posible la distancia física superior al metro.

En conversación con CNN Chile, el Secretario General del Colegio Médico, José Miguel Bernucci señaló que hablar de una flexibilización en el uso de esta barrera no sería del todo correcto.

“El que hablemos de flexibilización y no de adecuación puede ser un signo de que efectivamente el mensaje no ha sido todo lo correcto que quisiéramos. En ese sentido, el mensaje inicial que fue el que discutimos en la mesa técnica es que después de dos años de pandemia, (…) que todavía no tengamos total claridad de que existen actividades de alto riesgo o de bajo riesgo, (…) habla que efectivamente hemos tenido un problema severo, grave de todos los que participamos del debate público”, explicó.

Sin embargo, valoró que las personas sigan utilizando la barrera, sobre todo en el marco de la propagación comunitaria de Ómicron 2. “Una de las cosas positivas que las autoridades anteriores hicieron fue que quedó grabado a fuego, profundamente el uso de mascarilla en nuestra sociedad. Hay que recordar que en otros países cuando se tenía un programa de vacunación similar al nuestro, se hicieron grandes anuncios de abandono del uso de mascarilla. Lo que pasó en Israel o New York que con fuegos artificiales se dejaba el uso de mascarilla y eso en nuestro país no sucedió. Creo que fue algo positivo, algo que nos ayudó a enfrentar la ola delta y en algo ayudó en la ola Ómicron y en ese sentido, la sociedad ha hecho suyo el mensaje de la mascarilla”, dijo.

Asimismo, señaló que a pesar de este “relajo” en su uso “muchas personas la van a seguir utilizando aunque se den las condiciones de baja circulación viral y de espacios abiertos”.

Respecto al anuncio de la reapertura de fronteras terrestres, el experto precisó que la medida no fue discutida en la mesa técnica. Sobre aquello, sostuvo que “ha generado bastantes dudas referente a cuál puede ser el impacto. Sabemos que hay contagio comunitario de Ómicron 2 en nuestro país, sin embargo es bastante pequeño. La apertura total y masiva de fronteras pudiera llevar a que se ingrese mayor masa o cantidad de personas que eventualmente pueden generar un contagio aún mayor comunitario de Ómicron 2 y efectivamente esa es la principal duda que queda”.