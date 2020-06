En diálogo con CNN Chile, Gloria Hutt, ministra de Transporte y Telecomunicaciones, explicó cuál es el objetivo del rastreo de movilidad a través de los celulares, nueva estrategia del gobierno para controlar las cuarentenas.

“Se emplea para monitorear el cumplimiento de las cuarentenas, a nivel global, no individual. La información que pueda usarse de la traza de señales de teléfonos celulares son del equipo con la antena, no es la identificación de las personas, no es un seguimiento de los individuos, ese no es el espíritu”, aclaró la secretaria de Estado.

Hutt dijo que la iniciativa les permitirá rastrear los movimientos no motorizados de los ciudadanos: “Cuando se decretan las cuarentenas, baja la cantidad de viajes, pero empiezan a aumentar día a día y se va relajando el efecto de la cuarentena, entonces al usar la traza de celulares uno agrega otro tipo de viajes, que son los viajes a pie”.

Sobre el propósito de esta estrategia, señaló: “Al seguir esta traza que dejan los teléfonos en las antenas, uno puede tener en el agregado de cuánto respeto hay a la cuarentenas, dónde hay que poner más foco, dónde hay que ayudar más a las personas que no pueden dejar de salir y necesitan más apoyo dentro de su casa”.

“Es de gran utilidad para saber si las cuarentenas se están cumpliendo y en qué zonas puede ser más necesaria la fiscalización y la ayuda a los hogares. Hay muchas personas que viven al día y necesitan salir. Y la ayuda tiene que estar focalizada para la subsistencia de la gente”, añadió.

Por último, hizo hincapié en la protección de la privacidad de las personas: “El uso de estas señales de celulares en el ámbito del transporte es bastante frecuente, sirve para hacer caracterización de movimientos en las ciudades. Nunca se ha utilizado para identificar casos con una orden judicial, por ejemplo. No es un riesgo a la privacidad de las personas. Lo que estamos viendo es el volumen de señales globales en distintos puntos. Lo que nos importa es conocer los grandes volúmenes”.