Esta semana se dieron a conocer los resultados de la encuesta CEP, donde el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lideró respecto a la pregunta: “Quién le gustaría a usted que sea el próximo presidente de Chile?”, con un 13%.

Para profundizar en esta campaña presidencial, CNN Chile conversó con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, quien aclaró que su campaña no se basa en las encuestas.

“La encuesta CEP hay que analizarla, pero en ningún caso nos guiamos por las encuestas. Es importante ver el crecimiento de la evaluación positiva como negativa. Y al mismo tiempo hay un porcentaje importante que no se definen por quien quieren optar. Pero recibimos todas las encuestas con mucha tranquilidad y nuestra campaña no se va a guiar por las encuestas“, destacó.

El parlamentario también señaló que están trabajando para llegar a todos los votantes posibles, inclusive a los mayores de 60 años que quieren un cambio en la forma de gobernar. “Tratamos de hacer un llamado a los jóvenes de todas las generaciones, y a los mayores de 60 años que han visto pasar muchos gobiernos, donde ven un anhelo de cambio que no lo van a representar las candidaturas que ya han estado ocupando la oportunidad de gobernar durante tantos años. Estamos tranquilos en el lugar que ocupa la candidatura de Gabriel Boric en este escenario electoral”, afirmó.

Respecto al posible apoyo que podría recibir la carta de Apruebo Dignidad por parte del Partido Socialista, el diputado aseguró que van a trabajar para obtener todo el respaldo posible.

“Nos ha escrito harta gente que milita o militó en el Partido Socialista, que ve en la candidatura de Gabriel Boric una que quiere seguir una tradición por los cambios, que hay una voluntad y convicción democrática. Y desde ese punto de vista, vamos a tender todos los puentes que sean necesarios para ampliar la base de apoyo de la candidatura de Gabriel”, aseguró.

El cuarto retiro

Jackson también explicó las razones de las indicaciones que realizaron para el proyecto de ley que permite un cuarto retiro de los fondos previsionales, donde no se sumó la Federación Regionalista Verde Social.

“Hubo un acuerdo bastante sensato y razonable de las bancadas de Apruebo Dignidad, donde el FRVS optó por no sumarse, pero estamos conformes por un lado presentar indicaciones que permitan lograr que se consigan los votos que todavía no tiene. Al porcentaje del 5% de más altos ingresos, que puedan tener la posibilidad de sacarlo, pero con la consideración que van a estar incorporados a la declaración anual de renta. Era importante introducir esta señal para que no se generara un fenómeno de desigualdad”, explicó.

El parlamentario señaló que estas indicaciones responden a un contexto distinto al de los retiros anteriores. “Para el primer retiro el gobierno no llegó con ninguna ayuda para ningún sector. Fueron en parte los retiros lo que permitió salir a flote a la economía. En el segundo retiro si se incorporó que estos retiros constituyeran renta y en el tercero no. Entonces ahora estamos aplicando la fórmula que hubo en el segundo retiro. Y permitirá que las familias puedan hacer el retiro, pero que las personas de más alto ingresos tengan un desincentivo“, dijo.

“Estamos tratando de reducir que ese segmento, que es el que más acumula ahorros, pueda hacer efectivo este retiro, y así reducir circulante, y que de esta manera pueda tener un impacto, ojalá menor, en la inflación“, agregó.

Por último, criticó las declaraciones de la candidata Yasna Provoste, donde afirmaba que quería un retiro “sin letra chica”.

“La verdad es que me deja bastante perplejo esa opinión, pero es un ciclo que se repite. La Democracia Cristiana en el 2014, cuando se discutía la reforma tributaria también pusieron muchos problemas porque había mucha concentración de recursos que iba a tener que pagar los sectores de más alto ingreso de nuestro país. Y que se repita esta historia con la abanderada presidencial, algo nos dice de la historia. Que desde la DC hay freno para que los sectores de mayores ingresos paguen esos tributos. Mientras ni siquiera se ha pronunciado a favor o en contra y que esté hablando de las indicaciones, me parece bastante paradójico“, concluyó.