Diputada Concha dice que ley de aborto no es tema, pero “si se da la instancia”, se harían modificaciones

La parlamentaria también dijo en CNN Prime que es partidaria de eliminar la circular 812, relativa al tratamiento de personas trans en colegios.

La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, dijo que si bien hoy lo valórico no es tema, habría que estudiar la ley de aborto si es que se da la oportunidad.

“A mi parecer, hoy día el tema del aborto no es tema y ya está regulado a través de las tres causales -no es como yo quisiera-, y por supuesto que si se da la instancia poder hacerlo o impulsarlo de alguna manera“, afirmó en CNN Prime.

Y añadió: “No puedo comprometerme a que no presentaremos proyectos en temas valóricos”.

Consultada sobre si haría cambios en el reglamento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), respondió que “es importante evaluar cómo está funcionando el aborto en tres causales”.

“Podríamos buscar las estadísticas, por qué hoy día quizás el aumento de aborto por la causal de violación está aumentando significativamente en comparación a otros años, desde que empezó a regir la ley. Sería interesante poder averiguar los factores que están provocando esto ¿Se está mal utilizando esta causal? Puede pasar, por eso hay que averiguar. O hay un delito, que es el abuso sexual, que no se está evidenciando en las denuncias, y hay que hacer un cruce de información importante”, cuestionó Concha.

Luego, cuando se le preguntó si cree que hay mujeres que fingen ser violadas para poder abortar, respondió: “No me atrevería a asegurar algo como eso porque no tengo la certeza de que sea así. Por eso digo que es importante averiguar cómo está funcionando la ley de tres causales y cómo están trabajando los funcionarios (de salud) que ejercen el aborto. Hay que hacer todo un análisis y una investigación de cómo se está ejecutando esta ley”.

Por otra parte, la parlamentaria habló sobre la circular 812, la cual garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y estudiantes en el ámbito educacional, respecto al tratamiento de estudiantes trans en los colegios.

“Soy partidaria de eliminar la circular 812 porque, además, fue creada a base de la ley de identidad de género, que permite el cambio registral de nombre”, manifestó.

Y añadió que se debería reforzar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

En esa línea, comentó que no está de acuerdo con utilizar el nombre social en los menores de edad.

“El cambio social de nombre lo único que hace es reafirmar una decisión de un estudiante que… hay que darle todas las alternativas al estudiante, y esta circular no es de las mejores, se debiera modificar o eliminar, y permitir una intervención o un acompañamiento más permanente de los apoderados porque muchos de los cambios se realizan incluso sin informarle a los padres“, acotó.