Sara Concha dice que Kast ganará la elección y que ahora no ha cometido errores de la campaña pasada, como pelear mucho

La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano también dijo en CNN Prime que apoyarán a Matthei si Kast no logra pasar a segunda vuelta.

La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile, y que ahora no ha cometido los errores de la campaña pasada.

“José Antonio Kast va muy buen posicionado para competir en una segunda vuelta y eventualmente ganar. Él será el próximo presidente de Chile”, afirmó en CNN Prime.

En esa línea, comentó que el candidato del Partido Republicano ha aprendido de los errores que cometió en la campaña pasada, como pelear mucho o haber viajado a Estados Unidos previo a la segunda vuelta.

#CNNPrime | Sara Concha, diputada y presidenta del PSC, consultada por errores de la campaña anterior de Kast: “En el pasado se cometió el error de pelear mucho”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/RiLAHr2HK3 — CNN Chile (@CNNChile) August 15, 2025

Según dijo, en el pasado “se cometió el error de pelear” y “no fue muy bien visto” que en la segunda vuelta se fuera a otro país. Además, apuntó a que en tiempos pasados el Partido Republicano se equivocó durante el segundo proceso constituyente.

“Hoy día ha hecho una precampaña de propuestas atingentes a la realidad”, lo que “ha ayudado a creer en el proyecto que tiene”, subrayó la parlamentaria.

#CNNPrime | Sara Concha, diputada y presidenta del PSC: “Creo que Republicanos se equivocaron en el segundo proceso constituyente. El texto tampoco venía a solucionar las demandas sociales”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/SDsRRLYDUB — CNN Chile (@CNNChile) August 15, 2025

Por otro lado, remarcó que la intención que tiene su partido para las elecciones parlamentarias es “duplicar la votación alcanzando el doble de los diputados y senadores que tenemos”.

Finalmente, consultada sobre qué hará si José Antonio Kast no logra pasar a segunda vuelta y Evelyn Matthei sí, respondió que “no nos perdemos”: “En el caso que en la segunda vuelta pase Matthei, nosotros la apoyaremos sin problema”.