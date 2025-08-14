Viajes de Altos Mandos con licencia médica: Gendarmería destituye a cuatro coroneles tras informe de Contraloría

El hecho fue calificado como “grave” por el director nacional (s) de la institución, quien aseguró que se trata de una señal de tolerancia cero frente a la falta de probidad en los altos mandos.

Una grave denuncia contenida en un informe de la Contraloría General de la República (CGR) terminó con la destitución de cuatro coroneles de Gendarmería, luego de confirmarse que realizaron viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica.

La decisión fue comunicada por el director nacional subrogante de la institución, Rubén Pérez, quien destacó que la medida busca establecer un “precedente claro” en el ejercicio de la función pública y en la exigencia de responsabilidad a los mandos superiores.

“Esto fija un estándar en materia de control y de probidad administrativa frente a la comunidad”, señaló la autoridad.

Una señal de orden y responsabilidad

Pérez sostuvo que la gravedad del caso obligó a actuar con firmeza, tomando decisiones que —según dijo— son “ejemplarizadoras” y necesarias para mantener la confianza en la institución.

A los cuatro funcionarios destituidos, se suma un quinto caso actualmente bajo investigación, correspondiente a un dirigente sindical que también habría incurrido en esta conducta. En su caso, se abrió un sumario administrativo.

“Estamos frente a un hecho grave, que ha sido conocido públicamente y respecto del cual existe consenso social sobre la necesidad de una respuesta seria”, subrayó Pérez.

Más de mil casos bajo revisión

La situación fue revelada por un informe de Contraloría que expuso que 1.067 funcionarios de Gendarmería habrían viajado fuera del país mientras se encontraban con licencias médicas activas.

Ante este hallazgo, la institución comenzó una revisión caso a caso para evaluar las responsabilidades individuales y aplicar las sanciones correspondientes.