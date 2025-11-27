Gazmuri afirma que reunión entre Kast y Frei “no tiene un peso político real en el electorado”

La diputada oficialista Ana María Gazmuri planteó en Aquí Se Debate que el encuentro entre José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle no tendría efectos electorales, debido a la diversidad del electorado bajo el sistema de voto obligatorio.

La diputada Ana María Gazmuri (AH) comentó en Aquí Se Debate, los efectos que ha generado la reunión entre el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En este contexto, la Directiva Nacional de la Democracia Cristiana determinó pasar al exmandatario al Tribunal Supremo. Dicha instancia resolvió suspender provisoriamente su militancia.

“Si hablamos de lo que fue esta presencia de Frei con el candidato Kast, evidentemente, para mí sí fue un apoyo político. Lo que no creo es que esto le traiga o le aporte a un caudal de votos; creo justamente lo contrario”, comentó.

Consultada sobre si les dolió este encuentro, respondió: “No, ni siquiera me sorprendí tanto. Esto ya es una opinión personal, no estoy hablando en nombre de la candidata, estoy hablando exclusivamente en nombre mío. Yo creo que ya había varias situaciones con respecto a Frei que venían preocupando”.

Finalmente, reconoció que la situación “da pena”, ya que es “de alguna manera traicionar políticamente a un sector, a un conglomerado que se trabajó junto, se articuló. Él recibió la lealtad también de quienes hoy día denosta con su actitud. Pero creo que esto no tiene ningún efecto electoral. Yo pienso que él no tiene un peso político real en el electorado hoy día, en un Chile con voto obligatorio”.

En esa línea, coincide con la visión de la parlamentaria electa Constanza Schönhaut (FA), quien sostuvo que “una gran parte de la población no lo conoce y es parte como del pasado, y no ha estado presente en la primera línea de la política de contingencia”.

