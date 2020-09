El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió al acuerdo alcanzado con los camioneros de carga durante este miércoles, por lo que el paro liderado por parte del gremio, y que se extendió por siete días, fue suspendido.

“Intentamos mantener permanentemente el diálogo”, sostuvo la autoridad en entrevista con CNN Chile, quien explicó que el objetivo que tenía la movilización era “plenamente compartido por el gobierno”.

Galli también aclaró que “la forma en que se estaba haciendo era equivocada, interrumpir, aunque sea esporádicamente el tránsito en algunas carreteras, no era la forma de llevar a adelante esta movilización, pese a que las demandas eran plenamente legítimas“.

Sobre la propuesta entregada, con la que finalmente se llegó a acuerdo, el subsecretario manifestó que en gran parte “es la misma que el gobierno presentó el fin de semana a los dirigentes que estaban en la negociación. Durante el lunes y martes se le hicieron algunos cambios menores en cuanto a palabras o detalles, pero la propuesta concreta, global, en un 99% era la misma del domingo, la misma de ayer, la que se aprobó el día de hoy“.

Lo anterior, en relación que José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), sostuvo que los camioneros “no estamos para migajas”, tras la iniciativa inicial del Ejecutivo para resolver sus demandas.

Ante esto, Galli declaró que “el objetivo era plenamente compartido, por eso creemos que muchas de las expresiones que se usaron por muchos dirigentes eran totalmente inapropiadas, porque como gobierno compartíamos el objetivo. Lo que no compartíamos era que esta movilización pudiera poner en riesgo el abastecimiento del país como consecuencia de una demanda que es legítima, pero cuyos medios consideramos completamente inapropiados”.

Al ser consultado por el motivo del gobierno para no aplicar la Ley Antibarricadas a raíz de la movilización, donde se agolparon camiones en un costado de varias rutas, Galli señaló que la ley “señala expresamente” que solo está penado bajo esta ley “aquella interrupción que sea completa, interrumpir completamente el tránsito, y en este caso, no sé si sabiendo o no, pero en esta movilización lo que hacía era interrumpir parcialmente o esporádicamente el tránsito en algunas de las carreteras y por eso no cabía el tipo penal”.