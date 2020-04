Este domingo, se habría realizado el plebiscito en el cual se decidirá si está de acuerdo o no con iniciar un proceso constituyente para crear una nueva Constitución. Sin embargo, el calendario electoral se modificó a causa de la pandemia del coronavirus. Distintas autoridades, como el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, han hecho hincapié en que la fecha se debería evaluar nuevamente, si aplica el caso, por la emergencia sanitaria que se vive en Chile y el mundo.

En entrevista con CNN Chile, Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social, aseguró que “yo creo que todos tenemos claro que el plebiscito va. Evidentemente la fecha está sujeta a las condiciones sanitarias del país, pero yo espero que se puedan superar para realizarlo el 25 de octubre”.

En esa línea, indica que si se llegara a cambiar nuevamente la fecha, “sería por condiciones sanitarias y no por argumentos políticos”, enfatizando en que para él resulta “bastante contradictorio” que se hable de una nueva normalidad, pero se vea con “miedo la posibilidad de realizar una votación que profundice la democracia”.

Lee también: Este lunes se reanudan las clases a distancia y comienzan emisiones de cápsulas pedagógicas por TV Educa

“Sería confuso que alguien no experto diera cátedras sobre qué hacer y qué no. Si hubiesen condiciones que ameritaran poner otra fecha, el Colegio Médico con otros actores plantearan la discusión. No corresponde que actores políticos estén planteando eventuales cambios de fecha”, criticó el parlamentario.

Por otro lado, el diputado señaló que “no podemos esconder los problemas que tenía Chile bajo la alfombra y esta crisis sanitaria y económica nos muestra que cuando llueve en Chile, no todos se mojan igual”, argumento que motiva a Boric a cambiar los cimientos de la Constitución.

Pese a que indica que “la Constitución no soluciona mágicamente todos los problemas, es una base para repensar algunas instituciones”. “Chile no puede seguir con un sistema de salud que esté segregado entre ricos y pobres, por lo que es importante avanzar hacia un seguro universal de salud”, puntualizó.

Lee también: Germán Codina: “La cuarentena obligatoria es necesaria, pero sólo si viene acompañada de ayuda financiera”

Asimismo, enfatiza en que “estamos absolutamente claros que el sistema de pensiones ha sido un negociado para unos pocos y no garantiza seguridad social para la mayoría de la población. Sin lugar a duda, lo tenemos que cambiar”.

Críticas a la oposición

Con respecto a las críticas que ha recibido la labor de la oposición durante la pandemia, el parlamentario aseguró que “hay ciertos temas que son transversales a quien esté en el cargo. No me parece que uno pueda restarse de ciertos debates porque no te gusta quien es el presidente”.

“En el combate contra el coronavirus estamos todos unidos y es momento que el Estado se endeude más para cuidar las pymes e inyectar más a las familias, ya que la solución que se ha propuesto está muy por debajo de lo que se necesita”, agregó.

Lee también: Subsecretaria Daza ante cuestionamientos de la OMS: “No hemos hablado de un carnet de inmunidad”

El parlamentario respondió también a las polémicas declaraciones de Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, quien indicó que no cree que el papel de la oposición en el contexto del coronavirus esté al debe, además de señalar que “Bachelet habría tenido una estrategia a lo Merkel y veo a Piñera más similar a Trump”.

En ese sentido, Boric afirma que “no son ninguno de los dos de mis preferentes y me parece que entrar en esas comparaciones no tiene sentido”.

Finalmente, expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Región de Magallanes, la zona más afectada del país por el COVID-19. El diputado señaló que “en la región estamos viviendo momentos tremendamente complicados y claramente no se ha reaccionado bien”.

Esto, porque según puntualiza, “se demoraron demasiado en decretar cuarentena y los permisos se otorgan con una laxitud que no colaboran en frenar la propagación del virus”.