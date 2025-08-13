Fuerte colisión frontal deja un muerto en Ñuñoa

Un adulto mayor falleció tras un choque frontal entre dos vehículos en la intersección de Grecia y Jorge Monckeberg. La SIAT investiga si uno de los conductores no respetó la luz roja.

Durante la madrugada de este miércoles, una colisión frontal entre dos autos particulares dejó un saldo fatal en la comuna de Ñuñoa.

El accidente ocurrió en la intersección de avenida Grecia con Jorge Monckeberg, donde ambos vehículos resultaron con graves daños en sus partes delanteras. Según los primeros antecedentes, uno de los conductores no habría respetado la luz roja del semáforo, lo que provocó el impacto.

Un adulto mayor que viajaba en uno de los automóviles sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos médicos perdió la vida.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las pericias para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.