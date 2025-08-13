Adulto de 89 años acaba detenido tras enfrentamiento a tiros en Puente Alto

Dos hombres —uno de ellos de 89 años— fueron arrestados tras protagonizar un intercambio de disparos en la vía pública. Carabineros incautó diversas armas y municiones en el domicilio del adulto mayor.

Un violento hecho se registró la tarde del martes en el sector de Cerro La Ballena, en la comuna de Puente Alto, cuando dos hombres se enfrentaron a disparos en plena vía pública, lo que provocó la rápida denuncia de vecinos al 133.

Según los testigos, tras el intercambio de tiros uno de los involucrados huyó en un vehículo blanco. La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros logró detener a uno de los tiradores, un hombre de 89 años, chileno y sin antecedentes penales, quien portaba una escopeta calibre 12 y dos cartuchos, uno de ellos ya percutado.

El adulto mayor autorizó voluntariamente el registro de su domicilio, donde se halló un revólver calibre 7.65 mm magnum, una pistola de aire comprimido, 77 cartuchos calibre 38, 11 cartuchos calibre 16 y 76 cartuchos calibre 9 mm.

Posteriormente, Carabineros detuvo al segundo implicado, un hombre de 55 años, chileno y con antecedentes penales, quien portaba un revólver marca Rossi calibre 38. Según la investigación preliminar, los disparos se originaron tras una discusión, sin que existiera vínculo previo entre los involucrados.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para ser formalizados por infracción a la Ley de Control de Armas y homicidio frustrado.