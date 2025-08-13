Punto Ticket: Justicia confirma multa de más de $13 millones por incumplimientos en organización de fiesta de año nuevo

El fallo de la Corte Suprema también apuntó contra la Productora de Eventos Yellow House Rodrigo Villagra EIRL, tras una serie de reclamos de los asistentes a la fiesta "Un año más. Año nuevo 2019 en Movistar Arena".

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que acogió una demanda por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores y que ordenó a las demandadas, la Productora de Eventos Yellow House Rodrigo Villagra EIRL y a Punto Ticket SA pagar una multa de 200 UTM cada una y a reembolsar el valor de las entradas a los grupos de demandantes, por serie de incumplimientos en organización de fiesta de Año Nuevo 2019.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Primera Sala del máximo tribunal descartó que exista un error en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La causa dice relación con la fiesta “Un año más. Año nuevo 2019 en Movistar Arena”. En la demanda presentada por el Sernac, se apuntaba a cobros por la compra de vasos, barras libres que no cumplían con lo prometido e incluso disturbios que obligaron el actuar de Carabineros en el lugar.

El fallo de la Suprema apunta a que “el recurso de nulidad de fondo examinado debe ser descartado por carecer de peticiones concretas”.

En esa misma línea, explicó que “el petitorio de un recurso de casación como el deducido en autos, debe plantear la solicitud que se acoja el recurso, se anule el fallo impugnado, y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo por la cual se revoque o confirme la de primer grado, según sea el caso, decidiéndose del modo como interesa a la parte recurrente”.

La Sala Civil apuntó a que “examinado el petitorio del escrito de casación en el fondo, consta que en este solo se solicita invalidar el fallo recurrido, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo que revoque parcialmente la resolución recurrida; omitiéndose peticionar concretamente lo que pretende obtener mediante la mencionada revocación parcial, como se exige para un recurso de derecho estricto”.

“En consecuencia, bajo las condiciones descritas, no resulta posible el acogimiento del recurso de nulidad sustantiva, habida cuenta que con la petición efectuada por la recurrente, este Tribunal no podría dictar sentencia de reemplazo en favor de sus intereses, al carecer de una petición concreta y precisa en relación con lo que se aspira conseguir por su intermedio”, se añade.

Por todo lo anterior, el máximo tribunal estimó que “se rechazan los recursos de casación en el fondo deducidos respectivamente por el abogado Francisco Javier Argel Trujillo, en representación de la parte demandante; por las abogadas Karen Werner Feris y María Ignacia Arratia Salinas, en representación de la demandada Punto Ticket SpA; y por el abogado Claudio Morales Borges, en representación de la demandada Productora de Eventos Yellow House Rodrigo Villagra E.I.R.L., contra la sentencia de seis (sic) de febrero de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago”.